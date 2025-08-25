A impreziosire il volume la prefazione di Francesco Gazzè, autore e compositore, noto anche per la sua lunga collaborazione con il fratello Max. Gazzè descrive l’opera come “intrisa d’amore, di follia, di lacrime, d’illusioni, di luce e di buio, di silenzi e di sogni, di Tutto”, attribuendo alla scrittura di Giovanna Iacovoni la capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Strutturato in sezioni legate tra loro da un fil rouge di percezioni e immagini, il libro è anche un intreccio di esperienze personali, riferimenti cinematografici e suggestioni artistiche, soprattutto relative alla pittura americana del primo Novecento. Scritte in verso libero, le poesie della Iacovoni sono caratterizzate da uno stile essenziale e diretto, con qualche incursione in forme metriche più tradizionali; sono flussi di pensiero, capaci di evocare emozioni e di scardinare le certezze.

“Scrivere è per me un atto catartico che azzera ciò che si crede di sapere. È un continuo riscoprirsi- ha spiegato l’ autrice. “Ho sempre colto un parallelismo tra la perfezione di una figura geometrica e la parte più autentica di ognuno di noi- ha, inoltre, commentato, riferendosi al titolo che ha dato a questa raccolta, esordio maturo e consapevole, in cui la parola poetica si fa strumento di verità, indagine e libertà.