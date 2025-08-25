La figura si occuperà di:
-Movimentazione e stoccaggio merci tramite carrello elevatore.
-Attività di carico/scarico e controllo documentazione di trasporto.
-Preparazione ordini e gestione ubicazioni di magazzino.
-Supporto nelle attività logistiche interne.
Requisiti
-Patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità.
-Esperienza minima di 1 anno in magazzino o logistica.
-Buone capacità organizzative e attenzione al dettaglio.
Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì
Per candidature inviare c.v. all’indirizzo mail :
giulia.romani@adecco.il
