La figura si occuperà di:

-Movimentazione e stoccaggio merci tramite carrello elevatore.

-Attività di carico/scarico e controllo documentazione di trasporto.

-Preparazione ordini e gestione ubicazioni di magazzino.

-Supporto nelle attività logistiche interne.

Requisiti

-Patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità.

-Esperienza minima di 1 anno in magazzino o logistica.

-Buone capacità organizzative e attenzione al dettaglio.

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì

Per candidature inviare c.v. all’indirizzo mail :

giulia.romani@adecco.il