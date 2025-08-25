SAN BENEDETTO – Manca sempre meno al via delle serate del San.B Sound, la rassegna di eventi che si svolgerà al parco Nelson Mandela dal 29 al 31 agosto.

Dopo le 4 serate dello scorso anno, (Voglio tornare negli anni 90, Deejay Time Celebration, Club Dogo e Irama) anche quest’anno si ripetono appuntamenti di alto livello.

Ad aprire i 3 giorni ci penserà Ghali il 29 agosto, un cantante affermato nel mondo rap e pop italiano che dal 2016 è tra i nomi più in voga, specialmente tra i giovani. Nella serata successiva il protagonista sarà Sfera Ebbasta, il trap king arriva in riviera da numero 1 indiscusso del suo genere. Conosciuto anche a livello internazionale, il rapper milanese si presenta dopo il successo del suo ultimo album insieme al collega Shiva “Santana Money Gang”. A chiudere i 3 giorni, il 31 agosto, ci sarà Bobolandia, ormai una vera e propria certezza del nostro territorio che a suon di musica è pronta a far ballare tutta la riviera.

Per le serate del 29 e del 30 i biglietti sono disponibili su Ticketone, Ciaotickets e Ticketsms, mentre per la serata del 31 l’ingresso sarà gratuito a partire dalle ore 12:00.