SAN BENEDETTO – Matteo Ricci, candidato presidente alla guida della coalizione progressista per le elezioni regionali nelle Marche, in occasione della presentazione ufficiale della lista provinciale “Matteo Ricci Presidente” per la circoscrizione di Ascoli Piceno è intervenuto, questa mattina 24 agosto, all'”Associazione Pescatori Sambenedettesi”.

Durante l’incontro il candidato presidente è intervenuto affermando la necessità di voltare pagina rispetto all’attuale gestione regionale: “Chi si accontenta della mediocrità resti pure con l’attuale amministrazione. Noi siamo qui per offrire un’alternativa concreta, forte, ambiziosa. Le Marche devono tornare protagoniste. Non basta più amministrare l’esistente, serve una spinta nuova.”

Uno dei pilastri centrali dell’intervento di Ricci è stato il turismo, considerato un settore strategico troppo a lungo sottovalutato. “Siamo terzultimi in Italia per presenza di turisti stranieri. È un dato sconfortante. Eppure, chi viene nelle Marche poi se ne innamora. Il problema è farli arrivare. Se non riusciamo ad attrarre nuovi flussi, soprattutto internazionali, non compiremo mai quel salto di qualità che pure è alla nostra portata.” Ricci ha evidenziato come il turismo, opportunamente valorizzato, potrebbe rappresentare almeno il 15% del Pil regionale, con prospettive di crescita ancora superiori.

Accanto al rilancio del settore turistico, Ricci ha insistito sull’importanza di una strategia comunicativa moderna, efficace, coordinata. “È inaccettabile che ancora oggi i miei colleghi europarlamentari debbano chiedermi cosa siano le Marche. È il segno di un fallimento totale nella promozione territoriale. Abbiamo bisogno di un brand turistico riconoscibile, che metta al centro il nostro stile di vita”. Il candidato ha poi sottolineato la necessità di sviluppare un vero progetto culturale regionale che faccia leva su personalità e patrimoni d’eccellenza marchigiani: da Leopardi a Rossini, da Maria Montessori a padre Matteo Ricci.

“Il turismo culturale è l’unico capace di funzionare tutto l’anno. Le grandi città d’arte italiane, come Firenze, Venezia e Roma, hanno il problema opposto: troppi turisti. Noi possiamo intercettare quel pubblico offrendo esperienze autentiche, sostenibili, di qualità”. Un progetto culturale, per Ricci, deve essere capace di tenere insieme il territorio: coste, borghi, città d’arte, colline e aree interne. Deve integrarsi con enogastronomia, paesaggio, eventi, musica, sport, generando attrattività diffusa.

Accanto al progetto turistico e culturale, Ricci ha rilanciato l’idea di una regione che ospiti grandi eventi internazionali, sportivi e musicali: “Il tennis è uno degli sport in maggiore crescita, ma non abbiamo un torneo di rilievo nelle Marche. L’Emilia-Romagna, l’Umbria, altre regioni hanno stretto accordi con federazioni e sponsor. Dobbiamo fare altrettanto”.

Ma perché il turismo cresca, servono anche infrastrutture all’altezza. Da qui l’attacco diretto all’attuale gestione dell’aeroporto di Ancona-Falconara: “Cinque voli al giorno non sono accettabili. E i voli di continuità, che abbiamo sostenuto durante il governo Draghi, viaggiano spesso semivuoti. Serve una strategia integrata con gli altri aeroporti del Centro Italia: Perugia, Pescara, Rimini. Solo uniti possiamo reggere la concorrenza”. Ricci ha anche denunciato l’immobilismo sulla viabilità, cinque anni di discussioni inutili sulla A14 e sulla Salaria, senza una decisione definitiva. I cantieri infiniti hanno avuto un impatto devastante su cittadini, economia, sicurezza.

Nel corso dell’incontro Ricci ha presentato i candidati della lista civica “Matteo Ricci Presidente” per la provincia di Ascoli Piceno, sottolineando di averli scelti personalmente per fiducia, competenza e radicamento: Angelo Flaiani, ex sindaco, figura conosciuta e apprezzata per la sua esperienza amministrativa e il suo rapporto con il territorio, Francesca Pulcini, ambientalista ed ex presidente di Legambiente Marche, da anni in prima linea sulle tematiche legate alla sostenibilità. Cinzia Peroni, amministratrice locale, simbolo di impegno civico e concretezza e Giovanni Borraccini, sindaco di Rotella, protagonista del post-sisma, sensibile alle dinamiche sociali, occupazionali e ambientali. “Nella nostra Giunta ogni territorio sarà rappresentato. Anche il Piceno avrà un assessorato forte, con un rappresentante locale, donna o uomo che sia.”

Infine, Ricci ha duramente criticato la recente proposta della giunta regionale uscente sulla Zona Economica Speciale (Zes), definendola una “manovra propagandistica”: “Presentare la ZES a poche settimane dal voto, dopo cinque anni di stallo economico, è un’ammissione di fallimento. Non è un decreto legge ma un disegno di legge, quindi richiede mesi. Non ha copertura finanziaria e non riguarda metà dei comuni. È una finzione. Noi la chiederemo davvero, con risorse e coinvolgimento di tutto il territorio.”

In conclusione, Ricci ha lanciato un appello netto e diretto al cambiamento: Secondo Matteo Ricci, il 29 settembre finirà l’epoca delle Marche sottomesse, costrette ad andare a Roma per prendere ordini, e inizierà una nuova fase: quella delle Marche orgogliose, forti e capaci di dettare l’agenda politica. Con la sua coalizione, Ricci afferma che la regione tornerà ad avere voce, peso e prospettiva. Le elezioni regionali si terranno il prossimo 29 settembre. Ricci, sostenuto da una coalizione larga, civica e progressista, si presenta come l’alternativa per guidare le Marche verso un nuovo protagonismo.