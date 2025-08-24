SAN BENEDETTO – A causa delle incerte condizioni climatiche, l’evento “Amor y Tango” con Michele Placido e il Davide Cavuti Ensemble, inizialmente previsto per questa sera, domenica 24 agosto, nel centro storico del Paese alto, si terrà al Teatro Concordia.

L’appuntamento è confermato per le 21 di questa sera, domenica 24 agosto, al Teatro Concordia.

Con la regia e la voce intensa di Michele Placido, accompagnato dal compositore Davide Cavuti e il suo ensemble, “Amor y Tango”, porterà in scena un recital teatrale-musicale ispirato ai grandi poeti dell’amore e alle musiche dell’anima latina.

Sul palco, il tango si fa linguaggio emotivo universale, un ponte tra parole e note: dai versi immortali della poesia all’eco struggente delle composizioni di Piazzolla, Gardel, Troilo, passando per le musiche originali firmate Cavuti.

Un viaggio che intreccia il sentimento dell’amore con le ferite della storia, come nel testo “Yo soy José” ispirato ai desaparecidos argentini.

Un omaggio raffinato al sentimento più umano di tutti, reso eterno dalla voce magnetica di uno dei grandi del nostro teatro e cinema.

Un’occasione in più per no mancare a questa serata unica, dove la voce intensa di Michele Placido guiderà gli spettatori in un viaggio emozionale tra poesia e le note passionali del tango.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova sede.

Il costo dei biglietti disponibili su Ciaotickets.com è di 15€ + Dp. Posto Unico.

www.seventeeneventi.it