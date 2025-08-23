Mauro Vannini Nedo Sonetti presente allo stadio La Postazione FVS per la prima volta in sperimentazione Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata. Condividi TAGS samb foto gallery samb-bra Lascia un commento Subscribe Connetti con Login Acconsento alla creazione di un account Quando fai il login per la prima volta tramite l'integrazione con i Social, salviamo le informazioni pubbliche del tuo profilo, in base alle tue impostazioni di privacy. Salviamo anche il tuo indirizzo e-mail per creare un account automaticamente. Una volta creato, ti potrai autenticare. NON acconsentoAcconsento Notificami Nuovi commenti di seguito al mio nuove repliche ai miei commenti Acconsento alla creazione di un account Quando fai il login per la prima volta tramite l'integrazione con i Social, salviamo le informazioni pubbliche del tuo profilo, in base alle tue impostazioni di privacy. Salviamo anche il tuo indirizzo e-mail per creare un account automaticamente. Una volta creato, ti potrai autenticare. NON acconsentoAcconsento Per commentare bisogna essere autenticati 0 Commenti più vecchi più nuovi più votati Inline Feedbacks View all comments articoli CORRELATI Samb, buona la prima…col brivido Il commento di Antonio Di Salvatore tratto da Scienziati nel Pallone Magazine post Samb-Bra 1-0 di Antonio Di Salvatore Samb-Bra 1-0, basta il gol di Konate per i primi tre punti della stagione Rossoblu che rischiano qualcosa nel finale ma riescono con compattezza a preservare il gol maturato nel primo tempo di Antonio Di Salvatore Samb-Jesina 4-0. Le foto del match 21 scatti di Matteo Bianchini per rivivere le emozioni del Riviera di Matteo Bianchini BEPOP, IL PROTAGONISTA SEI TU! Il servizio di Riviera Oggi per le attività commerciali Costruiamo per te contenuti di valore che sono veicolati sia sul giornale on line che sui nostri social media: testi, foto, video, contest. clicca qui per saperne di più wpDiscuzInsert
