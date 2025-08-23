Con qualche brivido di troppo e più di un sospiro di sollievo per alcuni palloni avversari usciti di una spanna, arrivano i primi tre punti della stagione per la Samb.

Un ritorno in “C” che la città attendeva in maniera trepidante, in un Riviera delle Palme sold out che finalmente è tornato a calcare il palcoscenico che merita, tra i professionisti. Contro un Bra ben messo in campo, che soprattutto nella ripresa ha creato più di qualche grattacapo alla retroguardia rossoblu, Palladini ha risposto con con 4-2-3-1: nel primo tempo va sottolineato il grande apporto alla manovra dei terzini Zini (che poteva sbloccarla già alla mezzora) e Tosi, autore dell’assist per Konate che è valso l’1-0, risultato poi decisivo. La costruzione della manovra non è poi stata tuttavia abbastanza veloce da scardinare ulteriormente il roccioso 3-5-2 dei piemontesi, arroccati e pronti a ripartire in contropiede.

Ciò che più contava erano i tre punti per iniziare col piede giusto il campionato, si è vista la grinta di difendere il gol di vantaggio con compattezza fino alla fine, per tenere a bada il forcing degli ospiti. Sicuramente la forma fisica non è ancora al meglio e si può spiegare così il calo atletico nel finale. Ma lo spirito giusto, in campo, si è visto e d’altronde in questa categoria non si può pretendere di vincere “passeggiando”, ogni partita sarà una battaglia.

Nota a margine, per la prima volta il Football Video Support è andato in scena in Serie C, con un episodio che ha fatto già discutere, tanto da costare un giallo per proteste a Palladini: “In Serie A un rigore del genere l’avrebbero dato subito” ha affermato il mister nel post gara, ma per l’arbitro il mani in area è stato giudicato involontario, tra i dubbi dei giocatori rossoblu: volontario o meno, se quel pallone non fosse stato intercettato con un braccio sarebbe diventato una seria minaccia in area di rigore.

Ciò che possiamo dire a prescindere dell’episodio in questione è che la revisione al monitor è di certo uno strumento utile, anzi indispensabile per correggere decisioni difficili da giudicare in tempo reale, ma solo se viene usato nel modo opportuno dagli arbitri che devono avere la personalità di ammettere un proprio eventuale abbaglio preso in tempo reale.