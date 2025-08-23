Si offre:

• Inserimento immediato in un ambiente professionale, giovane e dinamico

• Contratto full time con possibilità di stabilizzazione

• Formazione continua e aggiornamenti su tecniche e tendenze del settore

• Opportunità di crescita professionale e valorizzazione del talento individuale

• Un contesto lavorativo stimolante, con attenzione al benessere del personale e della clientela

Requisiti richiesti:

• Esperienza nel settore e passione per l’hairstyling

• Capacità di lavorare in squadra e creare un buon rapporto con la clientela

• Disponibilità, affidabilità e voglia di crescere professionalmente

• Cura del dettaglio, creatività e attitudine al problem solving

Per candidarsi inviare c.v. all’indirizzo:

cinzia.sbt@libero.it