Si offre:
• Inserimento immediato in un ambiente professionale, giovane e dinamico
• Contratto full time con possibilità di stabilizzazione
• Formazione continua e aggiornamenti su tecniche e tendenze del settore
• Opportunità di crescita professionale e valorizzazione del talento individuale
• Un contesto lavorativo stimolante, con attenzione al benessere del personale e della clientela
Requisiti richiesti:
• Esperienza nel settore e passione per l’hairstyling
• Capacità di lavorare in squadra e creare un buon rapporto con la clientela
• Disponibilità, affidabilità e voglia di crescere professionalmente
• Cura del dettaglio, creatività e attitudine al problem solving
Per candidarsi inviare c.v. all’indirizzo:
cinzia.sbt@libero.it
