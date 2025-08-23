SAN BENEDETTO – Mister del Bra Fabio Nisticò: “Siamo andati sotto al primo vero pericolo creato dalla Samb, poi abbiamo creato quattro cinque palle gol che avremmo meritato il pareggio. Secondo me il pari sarebbe stato il risultato più giusto, ma in ogni caso sono contentissimo di come i miei ragazzi hanno giocato in un ambiente del genere. Ho visto lo spirito giusto non era facile giocare qui oggi contro la Samb, è stato sicuramente un test d’impatto per la stagione e faremo tesoro di questa esperienza, è giocando questo tipo di partite che si fa tesoro degli errori. Trasferta a Sestri Levante? Stiamo cercando di trovare una soluzione logistica migliore per noi. Obiettivo? L’anno scorso non eravamo partiti per vincere il campionato, la mia squadra deve avere la caratteristica di lottare ed essere incisiva negli ultimi 20 metri se vogliamo salvarci”.

L’allenatore rossoblu Ottavio Palladini:” Per quanto riguarda il rigore a me sembrava che lo fosse ma evidentemente mi sbaglio. Partita tosta, diffficile, abbiamo fatto un primo tempo forte. Nel secondo tempo siamo calati e abbiamo sofferto un pochettino. Per essere la prima siamo andati bene, nel secondo tempo ci hanno anche influenzato le ammonizioni di Konate e Candellori. Loro ci hanno impensierito nelle palle lunghe. La scelta di mettere Battista è stata dettata da una situazione tattica in cui lui è migliore di Scafetta. Konate si è fermato per dei giramenti di testa, ma è riuscito a continuare. Tosi ha fatto molto bene sia la fase difensiva che offensiva, è un giocatore che avrà lunga carriera anche in categorie superiori. In questo momento non possiamo essere brillanti per 90 o 100 minuti, ora ci godiamo la vittoria, sappiamo che il campionato è lungo e difficile. Personalmente potevo cambiare qualcosa prima, forse Konate, ma è un giocatore che ci da gamba e strappo. Posizione di Marranzino? Secondo me il suo ruolo è l’esterno ma ci dava degli strappi, poi è calato anche lui. L’importante, come ho già detto, era calarsi nella mentalità giusta e vincere. A livello di mercato? Abbiamo altri 10 giorni, e valutiamo. Abbiamo una buona rosa ma se serve fare qualcosa ci facciamo trovare pronti”.

Konate:” L’emozione del goal è strana, mi girava la testa, ringrazio il mister della fiducia. L’anno scorso ho fatto molti ruoli, quando mi chiedono di andare in campo vado e basta. Perché San Benedetto? Avevo anche altre proposte ma appena ho sentito di San Benedetto ho scelto e basta. Il goal è il mio ma abbiamo vinto tutti. Devo imparare a guardare il campo e giocare con i compagni in alcune situazioni. Era importante partire con il piede giusto alla prima, ora ci riposiamo e pensiamo alla prossima partita. Se la Samb è una piccola del campionato come dicono lo vedremo in campo.

Tosi:” Sono contento di questo grande inizio personale e della squadra, da domani pensiamo a Gubbio. Mi fanno piacere gli apprezzamenti da parte del mister, devo lavorare tanto e sono qua per questo. Rigore? Per me era rigore, l’anno scorso mi è capitata una situazione simile e hanno dato rigore. Giocare davanti a un pubblico così fa piacere a tutti. Quando ero a terra era per riprendere fiato e far guadagnare un pò di tempo, alla fine dei novanta minuti le gambe si facevano pesanti. Siamo un bel gruppo, Eusepi è un valore aggiunto per noi giovani, è un uomo di grandi valori anche extra-campo, ma alla base c’è coesione e umiltà ma non dobbiamo specchiarci perché rischieremmo di farci del male da soli.