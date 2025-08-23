ORSINI 6,5: Praticamente mai impegnato nel primo tempo, bravo in un paio di uscite sui corner avversari. Ad inizio riprese risponde subito presente alla doppia occasione dei piemontesi.

ZINI 6,5: Propositivo in fase offensiva rendendosi anche pericoloso, va vicino al goal al minuto 30′ con una doppia occasione. Nella seconda metà di gara la spinta cala ma rimane comunque attento dietro.

PEZZOLA 6: Attento in fase difensiva e preciso con il pallone tra i piedi. Rispetto al suo compagno di reparto è lui che imposta e tenta anche in qualche occasione l’imbucata. Partita nel complesso attenta come Dalmazzi.

DALMAZZI 6: Svetta di testa al terzo minuto e va vicino al goal, fisicamente regge l’urto degli attaccanti del Bra e tranne in un occasione nel primo tempo dove perde un pallone sanguinoso ma in cui recupera bene è sempre attento.

TOSI 7,5: Inizio di spessore per il classe 2005, primo tempo di personalità in cui arriva sempre bene a contrasto e serve l’assist per il goal dell’ 1-0. Comincia il secondo tempo come ha finito il primo tempo, procura lui l’occasione che porta l’arbitro ad utilizzare il Football Video Support, rigore non dato però alla Samb. Nel finale di gara la spinta cala ma è fisiologico vista anche il tipo di prestazione.

CANDELLORI 5,5: Inizio poco preciso per il centrocampista rossoblu, molto più presente dal punto di vista fisico che tecnico. Tanta corsa e sacrificio anche nella ripresa.

ALFIERI 6: Nei due di centrocampo è il regista, passano da lui la maggior parte dei palloni. Secondo tempo che è proseguito sulla falsa riga del primo anche nella divisione dei compiti con il suo compagno di reparto

BATTISTA 5,5: Tanto sacrificio e poca precisione per l’esterno sinistro, generoso anche nei recuperi e nel far risalire la squadra. Esce ad inizio ripresa per Scafetta senza aver inciso.

MARRANZINO 5,5: Poco incluso nella manovra, non riesce nel lavoro di supporto a Eusepi. Bravo a metà primo tempo in un recupero palla e nell’andare alla conclusione ma è l’unica vera occasione in cui si mette in mostra nel primo tempo. Nella seconda frazione la storia non cambia, in campo è sempre poco presente. Negli ultimi minuti della gara si sacrifica in fase difensiva per difendere il risultato.

KONATE 6,5: Prestazione opaca nel primo tempo, si esalta quando può puntare il centro del campo ma comunque poco incisivo fino al suo goal che sblocca la partita al minuto 35′. Giusta l’ammonizione al minuto 42′ che ferma una ripartenza del Bra. Inizia la ripresa più propositivo e guida bene le ripartenze creando scompiglio tra le maglie dei difensori del Bra. Sostituito nel finale, è lui a decidere il match.

EUSEPI 5,5: Poco e mal servito dai compagni, un primo tempo non positivo nel quale comunque lotta e dimostra di essere capitano. Sua la prima occasione dei rossoblu nella ripresa con un colpo di testa da calcio d’angolo. Prestazione di tanto pressing e pochi palloni toccati. Lascia il campo a 6 minuti dalla fine per Sbaffo.

ALL. PALLADINI 5,5 : Una Sambenedettese nel primo tempo convincente, nella ripresa nel momento in cui c’era da dare una spallata alla partita non è stato fatto, tenendo aperto il match fino alla fine. Alcuni cambi potevano essere fatti prima. Considerando che si tratta della prima di campionato prestazione e risultato che ci possono stare, era giusto iniziare con i tre punti.

Dalla panchina:

SCAFETTA 6 (13 s.t.): Entra bene da esterno alto a sinistra arrivando anche a concludere, più frizzante in fase offensiva rispetto a Battista. Tanta lotta e pressione. Non riesce nel complesso ad incidere nella gara.

SBAFFO (39 s.t.): Entra subito commettendo fallo. S.V

TOURE (39 s.t.): S.V

NAPOLITANO (45 s.t.): S.V

VESPRINI (45 s.t.): S.V.

Arbitro: GUITALDI 5,5: Prima revisione al Football Video Support della stagione da parte della Sambenedettese che però non porta all’esito sperato dai tifosi rossoblu, rigore non concesso. Alcune piccole decisioni rivedibili.