SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera delle Palme per Samb-Bra, 1a giornata del Girone B di Serie C.

NOTE

Manto erboso in buone condizioni, sold out sugli spalti. 10 i tifosi ospiti. Presente in tribuna anche l’ex allenatore rossoblu Nedo Sonetti.

Designazioni arbitrali. Arbitra Gianluca Guitaldi di Rimini, assistente 1 Tommaso Mambelli di Cesena, assistente 2 Paolo Di Carlo di Pescara, quarto ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata

FORMAZIONI

SAMB (4-2-3-1): Orsini, Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi, Candellori, Alfieri, Konate, Marranzino, Battista, Eusepi. All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Bongelli, Sbaffo, Vesprini, Paolini, Napolitano, M. Toure, Iaiunese, Scafetta, Tataranni. BRA (3-5-2): Franzini, Cannistra, Chiesa, Sganzerla. Giallombardo, Tuzza, Pautassi, Sinani, Lionetti, Morleo, Brambilla. All. Fabio Nisticò. A disp. Menicucci, Renzetti, Rottensteiner, Aloia, Sammouni, Minaj, Corsi, Campedelli, Dimatteo, Rabuffi, Chiabotto, Chianese.

ANGOLI 3-5

AMMONITI 42′ Konate 44′ Giallombardo

ESPULSI

CRONACA

3′ Calcio di punizione per la Samb, conquistato da Battista sulla trequarti di sinistra. Alfieri crossa a centro area per Dalmazzi che svetta e mette alto di pochissimo sopra la traversa.

8′ Guizzo di Konate sulla destra che salta due uomini e appoggia a Zini, che però è in fuorigioco. Vano il suo cross e il seguente colpo di testa di Eusepi salvato da Franzini.

10′ Fallo di Lionetti su Zini, punizione Samb dal vertice destro dell’area di rigore. Cross insidioso di Alfieri che Franzini non si fida a bloccare, allontanando con i pugni.

13′ Altra buona palla di Konate a centro area, allontana Brambilla. Samb propositiva.

17′ Si fa vedere in avanti per la prima volta anche il Bra, che conquista il primo corner della partita. Bravo Orsini a leggere la traiettoria e allontanare con i pugni.

20′ Sombrero di Zini sulla corsia di destra e cross al centro, ma non ci sono maglie rossoblu ad attaccare con convinzione il primo palo.

22′ Destro a giro di Battista dal limite murato dalla difesa ospite.

25′ Insistono i rossoblu, cross di Tosi da sinistra, carambola a centro area con Marranzino che non riesce a calciare in modo pulito e mette sul fondo.

27′ Leggerezza in disimpegno di Brambilla che si fa scippare la sfera da Marranzino, il 7 arriva ai 20 metri e non resiste alla tentazione del tiro, deviato in corner da Chiesa. Nulla di fatto sugli sviluppi.

29′ Grande intuizione di Pezzola, palla filtrante d’esterno deliziosa per Zini, ma il suo cross arretrato non trova maglie amiche.

30′ SI SALVA IL BRA: i guantoni di Franzini preservano il risultato prima in anticipo su Eusepi e poi due volte in uscita a valanga su Zini che aveva calciato a botta sicura.

32′ Tiraccio di Lionetti che prova una conclusione velleitaria da lontanissimo, palla in curva.

33′ Altra discesa di Zini sulla fascia che conquista calcio d’angolo. Sugli sviluppi però l’arbitro ravvisa un fallo in attacco.

35′ GOL DELLA SAMB! Monumentale Tosi che si guadagna il fondo con una gran percussione, palla al centro per Konate che di sinistro la piazza sul secondo palo alle spalle di un immobile Franzini che nulla ha potuto. 1-0!

39′ Prova una reazione il Bra sugli sviluppi di un corner, Tuzza libera il sinistro dal limite ma non impensierisce Orsini, alto.

42′ Ammonito Konate che ha speso il fallo tattico per fermare il contropiede del Bra.

43′ Due angoli in rapida successione per gli ospiti. Dal secondo scaturisce un contropiede propizio per la Samb, che Giallombardo stoppa con un fallo, mettendo in conto la scontata ammonizione.

45+2 Altro angolo non sfruttato dal Bra, parte il contropiede della Samb. Cross di Zini su cui Eusepi non arriva per poco. Finisce così la prima frazione.