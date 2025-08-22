SAN BENEDETTO – Tutto pronto al Riviera delle Palme per Samb-Bra, 1a giornata del Girone B di Serie C.

NOTE

Manto erboso in buone condizioni, sold out sugli spalti. 10 i tifosi ospiti, totale 9162. Presente in tribuna anche l’ex allenatore rossoblu Nedo Sonetti.

Designazioni arbitrali. Arbitra Gianluca Guitaldi di Rimini, assistente 1 Tommaso Mambelli di Cesena, assistente 2 Paolo Di Carlo di Pescara, quarto ufficiale Gabriele Sacchi di Macerata

FORMAZIONI

SAMB (4-2-3-1): Orsini, Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi, Candellori, Alfieri (90’+3′ Vesprini), Konate (39′ M. Toure), Marranzino (90’+3′ Napolitano), Battista (60′ Scafetta), Eusepi (84′ Sbaffo). All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Bongelli, Paolini, Iaiunese, Tataranni. BRA (3-5-2): Franzini, Cannistra, Chiesa, Sganzerla. Giallombardo (67′ Aloia), Tuzza (67′ Campedelli), Pautassi, Sinani (84′ Dimatteo), Lionetti (60′ Minaj), Morleo (84′ Sammouni), Brambilla. All. Fabio Nisticò. A disp. Menicucci, Renzetti, Rottensteiner, Corsi, Rabuffi, Chiabotto, Chianese.

ANGOLI 6-7

AMMONITI 42′ Konate 44′ Giallombardo, 25’st Tuzza

CRONACA

3′ Calcio di punizione per la Samb, conquistato da Battista sulla trequarti di sinistra. Alfieri crossa a centro area per Dalmazzi che svetta e mette alto di pochissimo sopra la traversa.

8′ Guizzo di Konate sulla destra che salta due uomini e appoggia a Zini, che però è in fuorigioco. Vano il suo cross e il seguente colpo di testa di Eusepi salvato da Franzini.

10′ Fallo di Lionetti su Zini, punizione Samb dal vertice destro dell’area di rigore. Cross insidioso di Alfieri che Franzini non si fida a bloccare, allontanando con i pugni.

13′ Altra buona palla di Konate a centro area, allontana Brambilla. Samb propositiva.

17′ Si fa vedere in avanti per la prima volta anche il Bra, che conquista il primo corner della partita. Bravo Orsini a leggere la traiettoria e allontanare con i pugni.

20′ Sombrero di Zini sulla corsia di destra e cross al centro, ma non ci sono maglie rossoblu ad attaccare con convinzione il primo palo.

22′ Destro a giro di Battista dal limite murato dalla difesa ospite.

25′ Insistono i rossoblu, cross di Tosi da sinistra, carambola a centro area con Marranzino che non riesce a calciare in modo pulito e mette sul fondo.

27′ Leggerezza in disimpegno di Brambilla che si fa scippare la sfera da Marranzino, il 7 arriva ai 20 metri e non resiste alla tentazione del tiro, deviato in corner da Chiesa. Nulla di fatto sugli sviluppi.

29′ Grande intuizione di Pezzola, palla filtrante d’esterno deliziosa per Zini, ma il suo cross arretrato non trova maglie amiche.

30′ SI SALVA IL BRA: i guantoni di Franzini preservano il risultato prima in anticipo su Eusepi e poi due volte in uscita a valanga su Zini che aveva calciato a botta sicura.

32′ Tiraccio di Lionetti che prova una conclusione velleitaria da lontanissimo, palla in curva.

33′ Altra discesa di Zini sulla fascia che conquista calcio d’angolo. Sugli sviluppi però l’arbitro ravvisa un fallo in attacco.

35′ GOL DELLA SAMB! Monumentale Tosi che si guadagna il fondo con una gran percussione, palla al centro per Konate che di sinistro la piazza sul secondo palo alle spalle di un immobile Franzini che nulla ha potuto. 1-0!

39′ Prova una reazione il Bra sugli sviluppi di un corner, Tuzza libera il sinistro dal limite ma non impensierisce Orsini, alto.

42′ Ammonito Konate che ha speso il fallo tattico per fermare il contropiede del Bra.

43′ Due angoli in rapida successione per gli ospiti. Dal secondo scaturisce un contropiede propizio per la Samb, che Giallombardo stoppa con un fallo, mettendo in conto la scontata ammonizione.

45+2 Altro angolo non sfruttato dal Bra, parte il contropiede della Samb. Cross di Zini su cui Eusepi non arriva per poco. Finisce così la prima frazione.

RIPRESA

1′ Nessun cambio per le due squadre.

3′ Brivido per la Samb, troppo leggera a inizio ripresa, che lascia calciare il Bra due volte indisturbato. Prima con Pautassi poi con Morleo, su entrambe le conclusioni Orsini ci mette i guanti.

8′ Proteste rossoblu per un tocco di mano in area di rigore non visto dall’arbitro. Palladini spende la prima delle due card a sua disposizione per richiedere la revisione al Football Video Support.

10′ L’arbitro non cambia la sua decisione dopo la revisione al monitor, Palladini non la prende bene e viene ammonito.

11′ Corner Samb, Alfieri sul secondo palo per Eusepi. Colpo di testa sul fondo.

12′ Altro tiro dalla bandierina. Cross ad uscire di Alfieri messo fuori dalla difesa piemontese.

15′ Finisce la partita di Battista, al suo posto Scafetta. Non cambia l’assetto tattico.

18′ Pericoloso il Bra con Pautassi che calcia a lato di pochissimo in mezzo a una selva di maglie rossoblu.

23′ Punizione dal limite per il Bra, Pautassi calcia sulla barriera.

26′ Sinistro dal limite provato da Marranzino, palla alta sopra la traversa.

28′ Ancora Marranzino che prova a mettersi in proprio. Destro dal vertice sinistro dell’area, bloccato da Franzini.

35′ Calcio di punizione dalla trequarti per la Samb, Alfieri sbaglia la misura del cross, sfera direttamente sul fondo.

40′ Partita che ora scende di ritmo, padroni di casa che cercano di far scorrere il cronometro e gestire il gol di vantaggio.

45′ Assegnati 5′ di recupero.

45’+1 Rimessa laterale in zona offensiva per il Bra, palla che arriva a Brambilla al limite dell’area, destro che sorvola di un soffio l’incrocio, tutto lo stadio ha trattenuto il respiro.

45’+3′ Palla in mezzo alla disperata degli ospiti, Chiesa vorrebbe il corner ma è solo rimessa dal fondo per Orsini che guadagna secondi.

45’+4′ Forcing finale del Bra, ma Dalmazzi spazza senza mezze misure in fallo laterale.

45'+5 FINISCE QUI! Prima vittoria e primi tre punti della stagione, Samb-Bra finisce 1-0.