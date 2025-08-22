Orario di lavoro: turni di pranzo e cena, con un giorno libero settimanale.
Requisiti richiesti:
• esperienza pregressa nel ruolo di cameriere di sala
• conoscenza del servizio ai tavoli e gestione comande
• buona predisposizione al lavoro in team
• attenzione al cliente, cortesia e professionalità
Si offre:
• contratto annuale
• ambiente di lavoro dinamico e familiare
• possibilità di crescita professionale.
Info : 347 036 6975
