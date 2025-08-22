Orario di lavoro: turni di pranzo e cena, con un giorno libero settimanale.

Requisiti richiesti:

• esperienza pregressa nel ruolo di cameriere di sala

• conoscenza del servizio ai tavoli e gestione comande

• buona predisposizione al lavoro in team

• attenzione al cliente, cortesia e professionalità

Si offre:

• contratto annuale

• ambiente di lavoro dinamico e familiare

• possibilità di crescita professionale.

Info : 347 036 6975