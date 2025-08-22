San Benedetto Del Tronto: Questa sera su Rai 2 ore 00:05, andrà in onda la puntata girata a San Benedetto Del Tronto di “Missioni d’Estate”. L’avventura di alcuni talent che accettano l’invito di un personaggio misterioso ad affrontare un viaggio a tappe, con una serie di missioni da compiere per lui. La racconta il nuovo programma in quattro puntate “Missioni d’Estate”, prodotto da 7Colli e in onda a partire da mercoledì 20 agosto in seconda serata su Rai 2. Il personaggio misterioso si chiama Charlie ed è liberamente ispirato alla voce e alla sagoma di Charlie di “Charlie’s Angels”, la famosa serie tv degli anni ’70 e ‘80. I protagonisti della storia, chiamati inviati, dovranno destreggiarsi in un lungo percorso che attraversa buona parte del territorio italiano, affrontando numerosi compiti che Charlie chiederà loro di portare a termine. Al fianco di Charlie sarà presente una figura di riferimento: l’uomo delle missioni notturne, Roberto Verde, che avrà il compito non solo di assegnare le missioni agli inviati, ma anche di cronometrare la durata delle prove per determinarne la validità o meno. Tra i volti noti che prenderanno parte alle “Missioni D’Estate” ci saranno Mirko Mascioli, Eleonora De Angelis, Michela Persico, Gegia, Barbara Francesca Ovieni, Veronica Ursida, Mila Suarez, Il Mago Gabriele Gentile, Massimo Alparone, Luca Virno e Lorenzo Marchetti.