SAN BENEDETTO – Renato Arduino, giornalista del quotidiano “La Stampa” e da sempre vicino all’A.C Bra, si è espresso sulla partita che si svolgerà questa sera alle 21:15 allo stadio Riviera delle Palme e che vedrà dunque affrontarsi la Sambenedettese e la compagine piemontese.

“Le sue sensazioni sul Bra dopo la partita di Coppa Italia Serie C con l’Arezzo?”

“Seguendo la partita direi che è uscita a testa alta e vedendo anche la forza dell’Arezzo lo reputo un buon risultato. Perdere 2-1 ci sta, la prospettiva del Bra qualora avesse passato il turno sarebbe stata quella di giocare con la Torres, meglio sotto un certo punto di vista che si concentrino sul campionato”.

“Nella prossima partita si affronteranno due squadre con un’età media molto bassa, pensa che questo possa un limite durante il proseguo del campionato, oppure può diventare un punto di forza?”

“Diciamo che può essere entrambe le cose, dipende dalla qualità dei giovani. Il Bra ne ha presi tantissimi in prestiti gratuiti che sulla carta sono giocatori di buon livello. Il Bra ha fatto questa scelta per tanti motivi, ha rivoluzionato praticamente la squadra rispetto a quella che ha vinto la Serie D e ha preso appunto moltissimi giovani. A parte due o tre acquisti gli altri sono tutti ragazzi del 2005, 2006 e 2007, chiaramente vedremo cosa accadrà durante l’anno”.

“Tra questi nuovi acquisti è andato subito in goal Sinani, c’è qualche altro nuovo innesto nello specifico da segnalare?”

“Io non li conosco ancora benissimo, anche perché se non erro i tesseramenti fino ad ora sono stati 17. Sinani è un giocatore di esperienza che purtroppo nell’ultimo campionato è retrocesso con la Clodiense. Tra i nuovi arrivati ad esempio ci sono De Santis che arriva dal Team Altamura che è un altro giocatore di esperienza e poi tra i giovani dico Brambilla che è un play di centrocampo. Sono giocatori, a parte i pochi riconfermati, che potrebbero dare un qualcosa in più ad una squadra che ha comunque come obiettivo primario quello di mettersi tre rivali alle spalle, ed è anche giusto che sia così”.

“Dove pensa che possano arrivare secondo lei le due squadre?”

“La Sambenedettese, per quello che ho visto, che ho letto e per l’entusiasmo dei tifosi che sarà un’arma in più, può puntare ai playoff. Il Bra è al debutto in Serie C, c’era stato 13 anni fa ma all’epoca erano C1 e C2 ed era retrocesso arrivando ultimo l’anno della ristrutturazione dei campionati, sarebbe stato difficilissimo salvarsi a prescindere da tutto. Io spero solamente che si salvi, vedremo nelle prime giornate come sarà il cammino anche delle altre squadre. Alcune come Rimini e Ternana pare che abbiano dei problemi, sono degli aspetti che paradossalmente potrebbero agevolare squadre come il Bra che lotteranno fino all’ultima giornata per salvarsi”.

“Tornando alla partita di stasera, chi può essere decisivo secondo lei sia da una parte che dall’altra?”

“Avevo letto di Toure che però è squalificato, diciamo che nel Bra potrebbe di nuovo essere determinante Sinani che mi sembra sia uno dei giocatori più in forma ed il goal che ha fatto in Coppa ad Arezzo ha certificato la sua bravura nell’approfittare di palloni che apparentemente potrebbero essere persi. Della Sambenedettese direi in generale l’attacco”.