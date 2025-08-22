Ferragosto è passato ma l’estate è tutt’altro che finita! Riviera Oggi Estate è pronta ad accompagnarti ancora in sette giorni tutti da vivere nella magia del nostro splendido territorio Piceno e abruzzese, ricco di storia, eventi, sapori e tradizioni. Lasciati trasportare dalla magia che ricopre mare e borghi tutti da scoprire per un’esperienza unica.

In questo numero a SAN BENEDETTO un pubblico delle grandi occasioni attende il SanBsound quest’anno con ospiti d’eccezione come Ghali e Sfera Ebbasta. Per scatenarti a ritmo di musica anni 2000 non perderti il Teenage Dream al Sanpark Adriatic per un revival generazionale da non perdere. Ad ASCOLI PICENO invece ti aspetta “Controvento” arte, cultura e paesaggio per raccontare il Piceno in tutte le sue peculiarità. A GROTTAMMARE (AP) musica protagonista nel ricco programma del festival Liszt. A CUPRA MARITTIMA (AP) è tutto pronto per la tradizionale festa di San Basso. A OFFIDA (AP) goditi “Calici al Tramonto” per una degustazione da sogno, mentre a RIPATRANSONE (AP) un aperitivo al borgo ti aspetta tra musica live e dj set. A MONTEFIORE (AP) c’è Nozze di gusto, un banchetto nuziale con cena, musica e visita guidata al museo, mentre ad ACQUAVIVA PICENA (AP) non perdere il mercatino di Mercoledì a caccia dell’occasione, tra prodotti tipici, street food e giochi per bambini.