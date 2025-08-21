SAN BENEDETTO – Anche la quarta edizione di Marche Manouche si è confermata un grande successo, con un pubblico numeroso e partecipe che ha riempito il Parco Karol Wojtyla, nel quartiere Sant’Antonio, per assistere a una serata di straordinaria musica dal vivo.

Protagonisti del concerto sono stati tre musicisti di altissimo livello: Giacomo Smith al clarinetto, Alexander Boulton alla chitarra e Tom Ward al pianoforte. La loro esibizione, intensa e ricca di sfumature, ha incantato gli spettatori dall’inizio alla fine, tanto da strappare un bis richiesto a gran voce.

Grande la soddisfazione degli organizzatori, a partire dalla direttrice artistica Sonia Infriccioli e dell’associazione Arte Viva, che cura da sempre il festival con passione e competenza. L’evento è stato anche questa volta patrocinato dal Comune di San Benedetto, con l’assessora al Turismo Cinzia Campanelli che ha creduto fortemente nel progetto.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’Asso Artisti dell’Adriatico, all’associazione Antoniana Eventi, al comitato di Quartiere Sant’Antonio e a tutto lo staff di Marche Manouche, dai tecnici del suono Simone e Massimo, alla fotografa Silvia Bergamaschi (autrice del bellissimo scatto in primo piano, e di molti altri che trovate sulle pagine social di Marche Manouche), a Luca Guidotti, autore della locandina ufficiale, oltre a tutti i giovani ragazzi che hanno partecipato alla masterclass di clarinetto svoltasi prima del concerto con Giacomo Smith che si è impegnato con ammirabile generosità per dare consigli preziosi agli studenti.

Un’edizione che conferma Marche Manouche come punto di riferimento per il jazz manouche e, vista la grande partecipazione delle quattro edizioni, ha tutti i numeri per crescere ulteriormente e continuare a portare la musica di qualità nella nostra città.