COLONNELLA – Scontro sulla bonifica: cinghiale travolto da un’auto

È accaduto nel corso della mattinata di oggi 20 agosto, quando un cinghiale è stato investito da un’auto, nel tratto di strada tra al Alba Adriatica e Martinsicuro.

Sul posto carabinieri, ASL e veterinari al fine di effettuare i rilievi e accertamenti.

Stando ai fatti si raccomanda la massima prudenza e attenzione lungo il tratto stradale, data la presenza di animali selvatici.