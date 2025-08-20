SAN BENEDETTO – Si è svolta oggi pomeriggio, mercoledì 20 agosto, prima dell’allenamento a porte chiuse al Riviera delle Palme, la conferenza stampa di mister Ottavio Palladini in vista dell’esordio in campionato contro il Bra in programma venerdì sera, alle 21.15.

“Volevo chiederti come si avvicina la squadra a questo esordio e come ti appresti tu a questo nuovo inizio tra i professionisti?”

“Quando torni nel calcio professionistico è sempre una bella emozione, i ragazzi stanno bene speriamo di iniziare con il piede giusto”

Alle domande sulle condizioni di Eusepi e sulla squalifica di Toure l’allenatore rossoblu risponde così:” Oggi Eusepi dovrebbe tornare, sarà a disposizione per la partita. Per sostituire Toure abbiamo Marranzino, Napolitano, ci sono diverse soluzioni, dobbiamo capire quale adottare. Marranzino predilige giocare trequartista ma può giocare anche sulla fascia. Anche Sbaffo è una soluzione.

“Come ha visto i ragazzi nuovi? Sembrano aver subito capito in che piazza si trovano”

“Hanno subito recepito il messaggio, la squadra deve avere fame e cattiveria agonistica, se non ci son0 queste caratteristiche facciamo fatica con tutti”.

“Quale sarà la parola d’ordine della partita contro il Bra?”

“Una parola può essere pazienza, incontriamo una squadra che ha fatto bene l’anno scorso, sappiamo che sarà una partita difficile

Riprendendo poi le parole del direttore sportivo De Angelis sul mercato ancora aperto e sulle ultime possibili mosse di mercato, Palladini si è espresso così:” per quanto riguarda il calciomercato ci pensa il DS, noi dobbiamo preparare la partita di venerdì. Ci sarà tempo per fare le operazioni in uscita per quei ragazzi che devono andare a giocare”.

“La squadra è subito partita bene, ciò che magari ha inculcato a questi ragazzi è che questa è una piazza che chiede tanto”

“Aldilà dei nomi la differenza la fanno la motivazione e la voglia di mettersi in mostra, dobbiamo rimanere umili, conosciamo le nostre caratteristiche. Indipendentemente dal risultato contro la Vis Pesaro era importante vedere la risposta dei ragazzi”.

Durante la conferenza stampa è stato anche trattato il tema del “Football Video Support”, che da quest’anno sarà presente nel campionato di Serie C:” Il calcio deve uniformarsi, è giusto che ci sia la tecnologia anche in Serie C. E’ diverso dal Var della Serie A e Serie B ma sicuramente sarà una risorsa importante”.

“Hai accennato prima al prossimo avversario Bra, quali sono le caratteristiche di questa squadra?” “Con Eusepi hai detto che tutti vi vedono come squadra materasso, questo vi porta a fare meglio?”

“Questo è quello che abbiamo letto, nelle griglie di partenza siamo stati messi nei bassifondi, dobbiamo far cambiare idea a chi la pensa in questo modo. Il nostro motto deve essere rispecchiare la città di San Benedetto. Il Bra è una squadra che conosco abbastanza bene, conosco l’allenatore che è stato premiato come migliore allenatore della scorsa Serie D, giocano con il 3-5-2 e il loro mister è un grande estimatore di Antonio Conte e del suo gioco”.

“La squadra come sta? E’una strategia partire subito forte per guadagnare punti all’inizio?”

“Con lo staff abbiamo portato avanti il nostro modo di pensare, i giocatori sono arrivati allenti, in più il Riviera delle Palme ci ha dato una mano in questo senso”.

“Konate nella partita con la Vis ha fatto impazzire lo stadio, come sta il ragazzo?”

“Konate è un giocatore che aldilà della stazza fisica ha una grande tecnica e ha grandi margini di miglioramento”.