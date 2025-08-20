SAN BENEDETTO – Sono diversi i residenti del Paese Alto che si sono rivolti al nostro giornale, per evidenziare una situazione che va avanti da diverso tempo nel loro quartiere. Il problema riguarda lo stato di parziale degrado in cui riversa il parcheggio comunale coperto, nei pressi della scuola primaria “Armando Marchegiani”, l’abbondante sporcizia, nonché l’assenza totale di illuminazione che riguarda, non solo il parcheggio, ma anche alcune vie adiacenti come via Tasso e via Marinuccia.

I residenti hanno riferito poi che è già stato fatto sollecito agli organi di competenza, ma per ora la situazione non si è ancora sbloccata. Siamo perciò andati sul posto per riportare direttamente in video la situazione