RIPATRANSONE – Al via “Largo ai Giovani“, la terza edizione del Ripatransone Opera Leonis Festival, la rassegna dedicata ai nuovi talenti del pianoforte, che ha il patrocinio del comune di Ripatransone, confermandone la vocazione culturale e la valorizzazione delle nuove generazioni di artisti.

L’appuntamento è per giovedì 21 agosto, alle ore 21,15, presso il Teatro Luigi Mercantini di Ripatransone, dove si esibiranno Paolo Prado e Alberto Roselli, due giovani musicisti marchigiani già premiati in vari concorsi nazionali e internazionali. Il programma includerà brani di Chopin, Liszt e Rachmaninoff, con un repertorio che spazierà dal virtuosismo romantico alle sonorità maestose del primo Novecento.

Paolo Prado, classe 2009, allievo del Maestro Enrico Belli al Conservatorio “G. B. Pergolesi” di Fermo, ha collezionato numerosi riconoscimenti e si è recentemente distinto vincendo il Primo Premio al Concorso Marcucci. Alberto Roselli, classe 2008, attualmente studente del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, sotto la guida del Maestro Lorenzo Di Bella, ha ottenuto quest’anno il Primo Premio al Concorso Internazionale “Città di Atri”.

L’ingresso è libero.