SAN BENEDETTO – Prosegue a San Benedetto la rassegna cinematografica estiva “Effetto Notte – Classici Restaurati”, organizzata dal Cineforum Sbt. Il prossimo appuntamento, in programma mercoledì 20 agosto alle ore 21.30 presso il Parco Karol Wojtyla (Via Lombardia), è dedicato a uno dei film più noti e controversi di David Lynch: “Cuore Selvaggio” (Wild at Heart), vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 1990.

Il film sarà proposto in versione restaurata 4K, in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso è aperto al pubblico al costo di 6,50 euro; per i tesserati del Cineforum SBT Buster Keaton 2024/2025 è previsto un prezzo ridotto di 5 euro.

“Cuore Selvaggio” racconta la fuga on the road di Sailor Ripley, ex detenuto in libertà vigilata, e della giovane Lula Pace, decisa a sottrarsi al controllo ossessivo della madre. Il viaggio, diretto verso il Texas, diventa un’odissea visionaria in cui Lynch mescola dramma, romanticismo estremo e atmosfere da incubo. La proiezione si inserisce nel programma di valorizzazione del cinema classico restaurato, con particolare attenzione ai registi che hanno segnato la storia del cinema contemporaneo. La rassegna continuerà nelle prossime settimane con altri titoli selezionati dal Cineforum.