Grottammare, al via “Guardians in Blue”, il campo estivo di inclusione e crescita dedicato ai giovani

"Guardians in Blue" è nato dalla sinergia e dalla cooperazione di organi e associazioni e rivolto a tutti i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni.. La Summer school 2025 è pensata per consolidare le autonomie acquisite e consentire di svilupparne di nuove nel rispetto dei tempi e delle sensibilità di ciascun partecipante