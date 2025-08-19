GROTTAMMARE–E’ iniziata ieri, 18 agosto, un’iniziativa significativa che coniuga l’ambiente marino con percorsi educativi e di integrazione sociale. Si tratta del progetto “Guardians in Blue“, nato da una sinergia tra diverse realtà locali: la Capitaneria di Porto, Simone Maestrini, presidente dell‘associazione Omphalos – Autismo e Famiglie, la cooperativa dei bagnini di salvataggio, la Sics, associazione nazionale cani di salvataggio, lo Chalet Nord Est, il Bim Tronto, il Comune di Grottammare e Confesercenti.
Il programma, che si svolgerà dal lunedì al venerdì, coinvolgerà bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni presso il plesso scolastico di via Firenze.
Un focus particolare sarà rivolto ai giovani assistiti da Omphalos, offrendo loro un’opportunità unica di crescita e socializzazione.
L’obiettivo principale di “Guardians in Blue” è promuovere lo sviluppo di nuove autonomie nei partecipanti. Le attività proposte spazieranno dall’organizzazione pratica per le giornate al mare fino all’interazione con il gruppo, mirando a rafforzare le capacità individuali e a contrastare situazioni di isolamento.
I bambini avranno la possibilità di vivere esperienze sia didattiche che ricreative, alternando momenti in aula a ore dedicate alla spiaggia, in un contesto stimolante e inclusivo.
