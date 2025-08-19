ASCOLI – Quattro persone sono state ricoverate d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli, dopo aver accusato una grave sintomatologia gastrointestinale in seguito al consumo di funghi raccolti in natura. I pazienti, giunti con vomito incoercibile e dissenteria, sono stati immediatamente assistiti dal personale sanitario che ha avviato la somministrazione endovenosa di acetilcisteina e carbone attivo tramite sondino nasogastrico.

L’allarme è scattato dopo che uno dei commensali, considerato “esperto di funghi”, aveva ipotizzato la presenza di specie particolarmente pericolose come Amanita falloide o Amanita virosa. Per questo, i medici hanno attivato il Centro antiveleni di Roma e predisposto la terapia ad alte dosi di acetilcisteina. Poiché le scorte del Pronto soccorso non sarebbero state sufficienti per trattare quattro pazienti contemporaneamente, la direzione sanitaria ha attivato il Servizio farmaceutico aziendale che ha reperito ulteriori fiale presso la rianimazione dell’ospedale di San Benedetto.

Con il passare delle ore, è stato poi chiarito che non si trattava di funghi velenosi ma di una specie commestibile ad alto rischio tossico, responsabile dei disturbi gastrointestinali. Fortunatamente, dopo le cure tempestive, i pazienti sono stati dimessi e sono in buone condizioni.

“L’episodio si è concluso positivamente grazie a una rete di professionisti che ha funzionato in modo impeccabile”, sottolinea il direttore generale dell’A.S.T. di Ascoli, Antonello Maraldo. “Ma è doveroso ricordare ai cittadini che i funghi vanno sempre sottoposti al controllo di un micologo del Dipartimento di prevenzione, che offre il servizio gratuitamente. Affidarsi solo alla propria esperienza può rivelarsi estremamente pericoloso”.