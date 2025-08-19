SAN BENEDETTO – La zona adiacente alla palestra Tonic, a ridosso della sopraelevata, versa da tempo in condizioni di degrado sempre più evidenti. Oggi siamo di fronte a una vera e propria discarica a cielo aperto, con cumuli di rifiuti, bottiglie di vetro, immondizia e ingombranti abbandonati senza controllo (guarda il video in primo piano).
Particolarmente critica la situazione sotto la sopraelevata, dove – oltre ai rifiuti – si segnalano anche roulotte accampate stabilmente, segno di un’area ormai fuori dal radar del decoro urbano e della sorveglianza.
E’ ormai non più rinviabile un intervento urgente da parte delle autorità competenti per il ripristino delle condizioni igieniche e di sicurezza, oltre a un monitoraggio più costante per evitare che l’area continui a degradarsi.
