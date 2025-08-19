CASTIGNANO – Nella giornata di domenica 17 agosto, a Castignano, si è inaugurata la 34° edizione di Templaria Festival, che si terrà fino al 21 agosto, confermandosi come uno degli eventi di punta di tutto il territorio marchigiano.

La nuova edizione, intitolata “1225-2025: Pax e Bellum” celebra gli 800 anni dal 1225, anno di eventi cruciali per il potere e per la spiritualità, tra guerre e atti diplomatici che hanno segnato la storia. È l’anno, soprattutto, della sesta crociata, in cui Federico II, pressato dal papato, e il sultano al-Kamil trovano un accordo che segnerà una frattura irreparabile tra l’imperatore e l’Ordine dei Templari. Questi ultimi, privati della loro sede storica sulla Spianata del Tempio, videro l’inizio del declino del sistema di potere che avevano creato, che si sarebbe concluso nel secolo successivo per mano di Filippo il Bello.

Il Templaria Festival “1225-2025: Pax et Bellum”, racconta, dunque, una parte di storia Medievale attraverso spettacoli teatrali coinvolgenti, che rappresentano questo periodo storico come una realtà caratterizzata non solo da battaglie, ma anche da intrecci di relazioni, paure e desideri.

Di seguito la foto gallery