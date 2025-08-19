L’estate è sinonimo di viaggi, relax e tempo per sé. Ma mentre si parte per le meritate vacanze, le abitazioni lasciate incustodite possono diventare facili bersagli per i malintenzionati.
Ecco 3 consigli utili per proteggere la casa durante le vacanze:
- Evita di postare foto in tempo reale sui social: condividere la propria assenza pubblicamente può diventare un’informazione preziosa per chi ha cattive intenzioni. Meglio pubblicare a viaggio concluso.
- Chiedi a qualcuno di fiducia di ritirare la posta: una cassetta piena è un chiaro segnale di assenza prolungata. Anche aprire e chiudere le persiane a giorni alterni può aiutare.
- Valuta un sistema di sicurezza evoluto: le moderne soluzioni di vigilanza con Intelligenza Artificiale permettono oggi un controllo continuo, in grado di rilevare movimenti sospetti, distinguere reali minacce e allertare tempestivamente chi di dovere.
A volte basta poco per proteggerci. Tu segui queste semplici accortezze?
Se hai qualche dubbio legato a questa tematica o ad altre tematiche legate alla sicurezza scrivi a comunicazione@fifanetwork.it
