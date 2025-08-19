Fi.Fa. Security Network cerca hostess per eventi

Fi.Fa. Security è alla ricerca di due hostess per attività di accoglienza e supporto gestione flussi durante eventi che si terranno tra Ascoli e Macerata domenica 3 e lunedì 4 agosto. Inquadramento secondo normativa vigente, possibilità di lavorare ad altri eventi su tutto il territorio nazionale. Per candidarti scrivi a job23@fifanetwork.it

di Redazione