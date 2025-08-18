Foto di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO – Ieri sera, domenica 17 agosto 2025, alle 21.30, si è svolta a San Benedetto una nuova tappa della rassegna Incontri con l’Autore, giunta quest’anno alla sua 44ª edizione. L’iniziativa, organizzata dall’associazione I Luoghi della Scrittura e dalla libreria Libri ed Eventi, con il patrocinio del Comune di San Benedetto e il sostegno di BPER Banca e Inim, ha ospitato la presentazione del più recente libro di Marco Varvello, “Londra, i luoghi del potere” moderato da Maristella Bianconi.

Il noto giornalista Rai torna così in libreria con un’opera che guida il lettore in un itinerario tra i simboli della politica britannica e i cambiamenti che, nell’ultimo decennio, hanno ridisegnato il volto del Regno Unito.

Il volume analizza le trasformazioni politiche, sociali ed economiche che hanno segnato il Paese, dalla fine dell’era elisabettiana al ritorno della Gran Bretagna sulla scena internazionale con il governo laburista di Keir Starmer. Un racconto che si muove tra i palazzi istituzionali di Westminster e Downing Street, la residenza reale di Buckingham Palace e i quartieri popolari, per restituire un affresco completo della società britannica di oggi.

Al centro del libro, oltre al tema delle riforme post-Brexit e dei valori democratici, c’è la questione della monarchia che Varvello osserva con uno sguardo critico:

Infatti secondo l’autore, La monarchia: resta un’istituzione fondamentale, con re Carlo III come capo dello Stato, ma al tempo stesso appare arcaica e anacronistica. Nel suo lavoro è andato oltre la dimensione “soap opera” che spesso accompagna i reali, per raccontarne anche l’altra faccia: privilegi medievali, esenzioni fiscali e meccanismi poco trasparenti che difficilmente emergono nel racconto mediatico.

Londra, i luoghi del potere arriva in un momento cruciale per il Regno Unito, tra rinnovamento politico e nuove sfide internazionali, offrendo uno sguardo privilegiato su una capitale che continua a essere crocevia della storia e della modernità.

Il titolo I luoghi del potere accompagna il lettore in un viaggio insolito tra i simboli di Londra, lontano dai percorsi turistici più scontati. Dal Buckingham Palace alla “Bastiglia” di Westminster, fino a Downing Street e al Parlamento, Varvello racconta curiosità spesso ignote, come la storia del celebre civico 10 di Downing Street: costruito da un palazzinaro del Seicento, necessita ancora oggi di frequenti interventi di consolidamento.

Anche il famoso gatto di Downing Street è stato menzionato. La storia è legata a una tradizione secolare: a partire dal 1929, a Downing Street viene ufficialmente nominato un “Chief Mouser to the Cabinet Office”, cioè il “capo cacciatore di topi” del governo britannico.

Il più celebre è Larry, un soriano bianco e marrone adottato nel 2011 dalla Battersea Dogs & Cats Home. Arrivò durante il governo di David Cameron e da allora è rimasto in carica anche con Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. La sua “residenza ufficiale” è proprio al numero 10, ma è considerato un funzionario pubblico a tutti gli effetti: ha persino una pagina dedicata sul sito del governo.

Larry è amatissimo dai britannici e dai media, che lo raccontano come un simbolo di stabilità in mezzo alle turbolenze politiche. È stato soprannominato “the only permanent resident of Downing Street”, l’unico inquilino fisso del 10 di Downing Street

Il libro ripercorre un decennio che ha segnato profondamente la capitale britannica e il Regno Unito: l’alternanza tra conservatori e laburisti, la morte della regina Elisabetta II e l’ascesa al trono di Carlo III.

Il sottotitolo, Il ritorno del Regno Unito tra i protagonisti sulla scena globale, esprime con chiarezza il messaggio dell’autore: dopo l’uscita dall’Unione Europea e le convulsioni politiche che ne sono seguite, Londra e l’intero Paese si riposizionano al centro del dibattito internazionale, riaffermando la propria identità europea pur fuori dai confini comunitari.