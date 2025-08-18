SPINETOLI – Un incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 8, lungo la Salaria, nel tratto che collega Monsampolo a Spinetoli. Lo scontro ha coinvolto una Fiat Panda e uno scooter, causando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote.

L’uomo, un cinquantenne, ha avuto la peggio nell’impatto. Soccorso prontamente dai sanitari del 118, è stato inizialmente trasportato all’ospedale di San Benedetto del Tronto. A causa delle sue condizioni, è stato poi disposto il trasferimento in un’altra struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e cure. Le dinamiche esatte dell’incidente sono attualmente ancora da chiarire.