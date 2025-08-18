SAN BENEDETTO – Manca sempre meno al via della 9ª edizione del “RotaBeach”, il torneo annuale di beach volley di beneficienza organizzato dal Rotaract Club di San Benedetto del Tronto.
Il torneo, aperto a chiunque voglia partecipare, vedrà le squadre concorrenti, composte da 4 giocatori ciascuna, sfidarsi all’insegna dello sport e del divertimento. Al termine dell’attività i partecipanti potranno gustare un aperitivo allestito dallo chalet.
Il ricavato dell’evento sarà devoluto al Service Distrettuale “Let’s beat together”, volto all’acquisto di un defibrillatore automatico (DEA), da porre in un luogo pubblico e da poter utilizzare in caso di necessità.
Costi di partecipazione:
– IBIZA (Torneo): € 10,00
– MYKONOS (Aperitivo): € 15,00
– FORMENTERA (Torneo + Aperitivo): € 20,00
Per ulteriori informazioni:
Alessia: +39 377 403 3173
Alessandro: +39 392 699 3661
E-mail: rotaractclubsbt@gmail.com
Instagram: @rotaractsbt
Facebook: @Rotaract San Benedetto
Lascia un commento