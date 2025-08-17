TORTORETO – Si è conclusa ieri 16 agosto, con uno straordinario successo di pubblico, la 22ª edizione del Palio del Barone, la celebre rievocazione medievale che ogni anno anima il borgo alto di Tortoreto. Un vero e proprio bagno di folla ha invaso le vie del centro storico, regalando un colpo d’occhio suggestivo e coinvolgente. L’importante novità di questa edizione è stato quello di essere stato inserito nel progetto “Mappatura delle rievocazioni storiche” ideato e condotto dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (Icpi) del Ministero della Cultura, con la collaborazione della Società Italiana per la Museografia e i Beni DEA (Simbdea)

A conquistare il drappo del Palio è stata la contrada storica di Torrevecchia, che ha avuto la meglio nelle sfide conclusive del tiro con l’arco, del taglio del tronco e del tiro alla fune. Il drappo, opera artistica realizzata dalla pittrice sambenedettese Carina Pieroni, è stato consegnato durante la cerimonia ufficiale e accompagnato da un sentito omaggio del comitato organizzatore, guidato dall’instancabile patron Ennio Guercione, visibilmente soddisfatto per l’ottima riuscita dell’evento. Il sontuoso corteo storico, con oltre 400 figuranti in costume, ha sfilato per le strade del borgo fino a raggiungere piazza Campo della Fiera, dove si è svolta la manifestazione principale, brillantemente condotta da Fabio Di Cocco.

Il pubblico ha particolarmente apprezzato le spettacolari esibizioni degli sbandieratori di Porta Solestà (Ascoli Piceno), del gruppo dei Mercenari d’Oriente, del falconiere Alessandro Vinci e degli artisti protagonisti di numerosi spettacoli burleschi, che hanno ricreato l’atmosfera vivace e popolare del Medioevo. Presenti in piazza, oltre alle principali figure storiche della rievocazione e ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, anche diverse delegazioni provenienti da altri Palii del territorio, a conferma della crescente rete di eventi storici locali. A impreziosire ulteriormente la serata, la presenza della nota conduttrice televisiva Matilde Brandi, che ha interpretato il ruolo cerimoniale della Gran Dama delle Chiavi.

A chiudere in bellezza la serata, il tanto atteso e spettacolare “Incendio della Torre”, realizzato magistralmente dalla ditta Alessi con un’emozionante coreografia pirotecnica che ha lasciato il pubblico con il naso all’insù.

L’appuntamento è già fissato per la prossima estate, con una nuova edizione del Palio che, anno dopo anno, si conferma come uno degli eventi più amati e seguiti del calendario culturale abruzzese.