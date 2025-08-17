In questa nuova puntata di Culturando abbiamo intervistato don Gian Luca Rosati, parroco della parrocchia di Cristo Re di Porto d’ Ascoli che ospita la mostra “s. Carlo Acutis e s. Pier Giorgio Frassati. Due giovani vivissimi”, aperta al pubblico, con ingresso libero, dal 9 agosto al 14 settembre 2025 in occasione della loro imminente canonizzazione.

1) Come nasce l’idea di questa mostra e cosa si vuole comunicare attraverso di essa?

La proposta della mostra mi è stata fatta da padre Roberto Brunelli dei Frati Minori Conventuali, appassionato scrittore di vite dei santi, che ho conosciuto qualche anno fa quando ero vice-parroco nella Parrocchia di San Benedetto Martire. Mi colpì molto la sua passione nel raccontare i Santi rendendoli accessibili a tutti con pratici ed economici libricini, semplici ed efficaci! Quando mi ha proposto la mostra ho subito accolto con gioia l’idea perché la conoscenza della vita dei Santi mi aiuta moltissimo a mantenermi o a tornare sulla Via del Vangelo! Così abbiamo pensato di offrire alle persone uno strumento semplice per incontrare due giovani che hanno ascoltato il Vangelo e si sono messi a seguire Gesù, diventando per i loro contemporanei sale e luce! L’ispirazione ci è venuta dall’ormai prossima canonizzazione di Carlo e Pier Giorgio che avverrà domenica 7 settembre 2025 a Roma. La mostra è stata composta e preparata da padre Roberto e allestita nella sala San Francesco con l’aiuto di frate Pierino.

2) Perché avete intitolato questa mostra fotografica “s. Carlo Acutis e s. Piergiorgio Frassati. Due giovani vivissimi”? Cosa si intende per “vivissimi”?

Noi cristiani crediamo che dopo la morte c’è la vita eterna e che i giusti “come scintille nella stoppia correranno qua e là”, come ci dice il libro della Sapienza. E così il Paradiso non è il luogo dell’immobilismo ma quello dell’amore che è continuamente a servizio e non si ferma mai. Il Paradiso è luogo di “vivissimi”; per questo possiamo considerare Pier Giorgio e Carlo due giovani “vivissimi”!

3) Il prossimo 7 Settembre 2025 Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis saranno canonizzati da papa Leone XIV. La loro testimonianza cosa dice o può dire ai giovani di oggi?

Può ricordarci che ciascuno di noi è prezioso agli occhi di Dio e ciascuno ha una sua originale vocazione alla Santità e che rispondendo “Eccomi” a questa vocazione si è felici e si fanno felici anche gli altri!

4) Che cosa, secondo te, ha fatto sì che raggiungessero il traguardo della santità? Qual è stato il segreto che li ha portati ad essere elevati agli onori degli altari?

Credere nella Presenza viva di Gesù e incontrarlo nella celebrazione dell’Eucaristia. Questo ha permesso loro di riconoscere Gesù nel prossimo e di servirlo in ogni sua necessità e bisogno.

5) Se dovessi dire un aspetto della vita di ciascuno dei due che ti ha maggiormente colpito, quale sceglieresti?

Entrambi sono stati buoni amici per i loro amici, non tenendo come un tesoro geloso la loro scoperta di Gesù ma condividendola con tutti: Pier Giorgio con la San Vincenzo e la FUCI, Carlo con l’attenzione ai poveri ma anche con l’evangelizzazione attraverso l’uso di internet.

6) Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis hanno vissuto due vite diverse e in periodi diversi. Il papa ha scelto di canonizzarli insieme. Che cosa li unisce?

L’amore a Cristo e alla Chiesa, l’impegno per l’evangelizzazione, la carità e l’amicizia coi poveri e anche il fatto di essere due giovani! La vivacità tipica di adolescenti e giovani può davvero fare la differenza ed essere di sprone a noi adulti perché non ci accontentiamo di vivacchiare, ma cerchiamo sempre e ovunque la vita piena e la gioia del Vangelo!

7) Il recente Giubileo dei giovani ha mostrato a tutti che i giovani amano Cristo e la Chiesa. Quali sono le tue considerazioni a proposito?

I giovani della nostra Parrocchia che hanno partecipato al Giubileo erano quattro e sono tornati a casa contenti di aver donato gioia e ricevuto gioia nell’incontro con Papa Leone e con tantissimi coetanei da tutto il mondo! Penso che noi adulti dovremmo offrire ai bambini, ai ragazzi e ai giovani tutta la nostra fiducia, incoraggiamento e benevolenza!

8) Guardando all’esperienza di Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati, che peso ha la famiglia nella formazione umana e di fede nella vita di un giovane?

Direi che hanno peso tutte quelle persone che ci vogliono bene e ci custodiscono nella semplicità, accettando di spendere il loro tempo a dirci una parolina buona, a consolarci, a rialzarci, a parlarci di Gesù, della bontà di Dio, a farci notare la bellezza della vita e del creato, a raccontarci la gioia della comunione con Dio e col prossimo e questo fin da quando nasciamo. Possono essere la famiglia, la scuola, la parrocchia, i catechisti, l’insegnante di musica, l’allenatore, persone che hanno a cuore il bene dell’altro, più del proprio. In fondo è quello che è successo a chi ha conosciuto Carlo e Pier Giorgio: ne è stato “formato” alla carità, alla vita, alla Santità, alla gioia! E succede così anche a noi, oggi, quando incontriamo un Santo, dai santi della porta accanto, a quelli che, canonizzati, vediamo già sugli altari!

9) Piergiorgio era legato da una profonda e sincera amicizia a don Vittorio Massetti, fondatore dell’istituto Santa Gemma Galgani. Può l’amicizia vera contribuire a renderti santo?

Sì. L’amicizia è un dono di Dio e un buon amico sicuramente ci sostiene e ci incoraggia a perseverare sulla via del Paradiso!

È possibile visitare l’esposizione fotografica tutti i giorni dalle 9:30 alle 22:30. Tutte le sere poi, alle 21:30 e dopo tutte le messe domenicali, si può usufruire della visita guidata e vedere il mercatino della buona stampa