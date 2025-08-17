SAN BENEDETTO – Sabato 16 agosto si è tenuta una nuova riuscita serata di cabaret all’insegna del buonumore, relativa alla rassegna Risate in Palazzina, curata dall’Agenzia Lido degli Aranci, da anni punto di riferimento per la promozione culturale e artistica del territorio. L’evento si è svolto nella cornice della Palazzina Azzurra, che per l’occasione ha accolto un pubblico numeroso, visibilmente divertito Durante la serata si sono alternati Gianluca Giugliarelli, comico e attore celebre per aver partecipato a “Occhiali neri”, “Il siero della vanità” e “il separato” di Zelig e il sorprendente Maurizio Santilli, che ha emozionato con i suo check comici sui dialetti regionali, già conosciuto per il leggendario bidello di “Sei Forte Maestro” e ha regalato al pubblico momenti di comicità tagliente, mescolando satira e osservazione del quotidiano.

La serata si è aperta con un omaggio alla figura di Pippo Baudo, ricordando l’indimenticabile protagonista della televisione italiana, scomparso ieri sabato 16 agosto. L’Associazione Lido degli Aranci ha voluto ricordare il grande conduttore con parole di affetto e stima, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella storia dello spettacolo e nella valorizzazione del talento comico italiano.

Protagonista indiscusso della serata è stato il sorprendente Maurizio Santilli, che ha conquistato il pubblico con i suoi sketch comici ispirati ai dialetti regionali, proponendo un’esilarante carrellata di personaggi e situazioni che hanno saputo unire ironia e sensibilità. Le sue performance hanno offerto uno spaccato colorato e vivido relativo ai luoghi comuni Durante lo show non sono mancati momenti di interazione con il pubblico, improvvisazioni e battute fulminanti che hanno contribuito a creare un clima di grande complicità. Il suo stile brillante e mai banale ha suscitato applausi a scena aperta.