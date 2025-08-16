Ottavio Palladini, mister Samb: “Sapevamo di incontrare una squadra forte che l’anno scorso ha fatto i quarti playoff contro il Pescara, una squadra forte fisicamente con delle trame importanti. Il primo tempo è stato equilibrato, forse il loro cambio di modulo ci ha permesso di essere più fluidi ed uscire meglio col palleggio. Quando questa squadra ha campo abbiamo i giocatori di gamba per far male con i vari Zini, Tosi, Konate, Toure, Scafetta. Mi sono piaciuti anche i ragazzi entrati dalla panchina. Questo deve essere solo l’inizio perchè ci aspettano tante battaglie quest’anno. Ho cercato di inculcare una mentalità e uno spirito incisivo ai miei ragazzi, aldilà del risultato non dobbiamo mai peccare sull’atteggiamento. Questo dev’essere il nostro spirito da qui alla fine del campionato. Il pubblico è e sarà la nostra forza, i giovani hanno retto bene l’impatto davanti ad una piazza del genere, siamo noi che dobbiamo trascinare il pubblico dimostrando di sudare la maglia. Tutti ci danno per squadra giovane che non ha giocatori di categoria ma noi vogliamo dimostrare che questa in questa Serie C possiamo dire la nostra. Derby con l’Ascoli? Vedremo cosa faranno domani, noi per adesso dobbiamo pensare alla partita col Bra. Sbaffo? L’ho visto molto migliorato, nell’ultima settimana è un giocatore diverso, più presente, secondo me è sulla strada giusta e sarà una risorsa importante”.

Roberto Stellone, mister Vis Pesaro: “Ho visto un primo tempo equilibrato, con poche occasioni da ambo le parti, mentre nella ripresa la Samb ha meritato di vincere perchè hanno fatto meglio di noi, anche se la punizione del gol è nata da un episodio dubbio. In questa fase c’è chi entra in condizione prima e chi dopo quindi è difficile valutare. Zoia? E’ uscito per trauma cranico, speriamo di recuperarlo prima possibile. Sappiamo che qui a San Benedetto c’è grande entusiasmo, loro sono una neopromossa ma non vuol dire che il livello non sia alto. Abbiamo avuto una grande occasione prima di subire il secondo gol che avremmo dovuto sfruttare meglio. Quando si perde faccio fatica a trovare lati positivi, bisogna lavorare per migliorare fisicamente e crescere di condizione. Obiettivi per il campionato? Il nostro primo passo è mantenere la categoria, una volta consolidato quello si potrà pensare ad altro. Di rosa siamo ancora un po’ corti, ci mancano almeno tre giocatori”.

Umberto Eusepi, capitano Samb: “Vittoria importante che ci permette di iniziare col piede giusto, ma ora la testa è a venerdì per la prima di campionato contro il Bra. I primi 25′ è stata una partita strana, eravamo un po’ contratti, poi col passare dei minuti ci siamo sbloccati. Se ci sarà un ulteriore derby di coppa penseremo ad affrontarlo al meglio ma la testa ora è settimana per settimana, faremmo un errore enorme a pensare adesso al derby con 10 partite ancora da affrontare. Il gol? Voglio aiutare la squadra con i gol ma prima ancora mettendo il cuore in ogni partita per battagliare, poi a maggio vedremo dove arriveremo. Il mio ruolo? Sto lavorando per giocare anche più arretrato per dare una mano alla squadra, penso che più avanza l’età più ci si deve allenare”.

Paganini, giocatore Vis Pesaro: “Partita intensa che hanno vinto con gli episodi, ci aspettavamo di trovare una Samb carica davanti al proprio pubblico. Queste partite di inizio campionato sono molto influenzate dalla forma fisica, noi non eravamo ancora nel pieno delle condizione, tanti ragazzi hanno finito con i crampi, lavoreremo per crescere. Fattore campo? Questa è una cornice stupenda, stadio bellissimo, gente calda, credo che giocare qui sarà difficile per tutti”.

Alfieri, Samb, autore del primo gol: “Segnare sotto la Nord è un sogno che si avvera, speravo di iniziare così. Quando ci siamo sbloccati lo stadio è diventato una bolgia e questo ci ha aiutati. Ci siamo sciolti col passare dei minuti, credo sia normale per una squadra giovane con tanti ragazzi al debutto nel professionismo. Il gol? E’ il mio primo su punizione in carriera, è una soluzione che proviamo spesso in allenamento, vicino a me c’era Tosi ma sul momento me la sono sentita io di calciare in porta. Sappiamo che in questo campionato dobbiamo dare tutto perchè ci sono squadre forti. Mi sono inserito bene nel gruppo, gli altri ragazzi mi hanno fatto sentire subito importante”.