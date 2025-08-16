L’Italia e lo spettacolo piangono un monumento della tv: Pippo Baudo è morto stasera all’età di 89 anni. Presentatore per antonomasia, ha condotto tredici festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da Canzonissima a Domenica in. Pippo, all’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio, si è spento serenamente in ospedale, al Campus Biomedico di Roma, “circondato dagli affetti delle persone più care e con il conforto dei sacramenti”. Se ne va il Re dei presentatori. Con la sua morte finisce un’epoca.