SAMB – VIS PESARO 2-0 (50′ Alfieri, 82′ Eusepi)
FORMAZIONI
SAMB (4-4-2): Orsini, Zini, Pezzola, Dalmazzi, Tosi (60′ Paolini), Candellori (75′ M. Toure), Alfieri (83′ Lulli), Scafetta (60′ Marranzino), Konate, N. Toure, Eusepi (83′ Sbaffo).
All. Ottavio Palladini. A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Battista, Zoboletti, Vesprini, Napolitano, Iaiunese, Tataranni.
VIS PESARO (4-3-3): Pozzi, Zoia (32′ Primasso), Bove (45′ Berengo), Di Renzo, Pucciarelli (80′ Mariani), Nicastro, Di Paola (60′ Jallow), Stabile, Ceccacci, Paganini, Vezzoni (60′ Bocs).
All. Roberto Stellone. A disp. Guarnone, Frati, Nina, Forte, Ebano, Franchetti, Consalvi.
ANGOLI 4-4
AMMONITI 27′ Bove, 32′ Scafetta, 40′ Vezzoni, 78′ Zini, 78′ Jallow
ESPULSI –
Spettatori 6’300, incasso 72 mila euro
CRONACA
2′ Primo pericolo creato dalla Vis Pesaro, cross da sinistra di Vezzoni, Orsini smanaccia ma non definitivamente, sulla ribattuta si avventa Zoia che di testa mette sul fondo da buona posizione.
7′ Fase di studio e lotta a centrocampo tra le due squadre, molti duelli fisici e poche azioni “pulite”.
12′ Primo tiro in porta della Samb con Eusepi che col destro calcia debole e centrale da buona posizione, blocca Pozzi.
15′ Primo angolo in favore degli ospiti, libera bene la difesa della Samb, poi Alfieri conquista rimessa laterale.
17′ Applausi per Konate che si libera bene e prova il mancino dal limite, ribattuto.
18′ Punizione dal limite per la Vis Pesaro. Si arrabbia molto Dalmazzi che non si spiega il fischio dell’arbitro. Di Paola non sfrutta l’occasione calciando alto.
27′ Ammonito Davide Bove per aver strattonato Toure lanciato in buona posizione sulla trequarti.
32′ Duro contrasto Scafetta-Zoia, ha la peggio il terzino biancorosso che è costretto ad uscire in barella. Al suo posto entra Primasso, Scafetta ammonito per gioco pericoloso.
38′ Attacca la Samb, cross di Konate col mancino a rientrare sul secondo palo per Toure che non trova l’impatto con la sfera.
40′ Anche Vezzoni prende il giallo per un’entrata in ritardo su Zini.
44′ Angolo Vis, Di Paola mette in mezzo. Bravo Orsini ad allontanare di pugno.
45+5 Finisce qui il primo tempo, fisico e combattuto ma ancora in parità.
RIPRESA
5′ GOL DELLA SAMB! Alfieri incanta il Riviera con una punizione magistrale dai 20 metri, che si insacca alle spalle di un immobile Pozzi che nulla ha potuto. 1-0.
8′ Rossoblu che ora cambiano piglio! Konate sfiora un gol da antologia col destro da posizione defilata. Sul fondo, il Riviera è una bolgia, Vis Pesaro che accusa il colpo.
14′ Angolo ospite. Di Paola crossa basso e teso sul primo palo, Pezzola attento allontana.
17′ Ottimo spunto sulla sinistra del neo entrato Marranzono che mette al centro un tiro cross insidioso che costringe Pozzi a rifugiarsi in corner.
18′ MIRACOLO DI POZZI! Rovesciata di Zini sugli sviluppi del calcio d’angolo, ma il portiere biancorosso gli nega la gioia sul più bello.
22′ Azione personale di Konate che si guadagna ancora gli applausi dello stadio dopo oltre 40 metri palla al piede, poi perde palla fermato forse da un fallo.
25′ Calcio di punizione dalla trequarti per la Vis Pesaro. Cross di Bocs allontanato con sicurezza da Orsini, dominante in area piccola.
28′ Contropiede Samb, Candellori lancia Konate che salta un uomo e mette al centro per Eusepi. Destro debole tra le braccia di Pozzi.
35′ Prova la reazione la Vis, cross da destra sul seconod palo di Berengo, colpo di testa di Paganini che mette alto tutto solo. E’ la miglior occasione creata dagli ospiti in questo secondo tempo.
37′ ED E’ 2-0! Grande azione di Konate che furoreggia sulla corsia di destra, mette al centro per Eusepi che con il destro stavolta la infila all’incrocio per il raddoppio rossoblu sotto la Nord. Apoteosi per i 6’300 del Riviera e ovazione per l’uscita del capitano subito dopo il gol, entra Sbaffo fresco di maglia numero 10. Dentro anche Lulli per Alfieri.
43′ Samb che ora ha decisamente preso fiducia, sull’onda dell’entusiasmo e del pubblico che anza i decibel.
45′ Concessi 4′ di recupero.
45’+1′ Applausi anche per Sbaffo che non si risparmia nel pressing e morde le caviglie agli avversari.
45’+4′ Finisce qui, Samb supera il primo turno di Coppa Italia Serie C e aspetta la vincente di Pineto-Ascoli da affrontare al prossimo turno.
Lascia un commento