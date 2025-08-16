PORTO D’ASCOLI – Si documenta lo stato di abbandono in cui versa il palmeto situato alla fine di viale dei Mille, a Porto d’Ascoli. La segnalazione arriva da alcuni turisti, che hanno evidenziato le condizioni di pericolo della zona. Nonostante diverse telefonate rivolte all’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e alla Polizia Locale, ad oggi nessun intervento è stato effettuato. Le chiamate sono rimaste senza esito, lasciando irrisolto un problema che tocca direttamente non solo i residenti, ma anche chi sceglie il nostro territorio per trascorrere le proprie vacanze.

A rendere la situazione ancora più assurda è la recente installazione di due attrazioni nell’area, senza che sia stata minimamente messa in sicurezza. Un fatto da tenere in considerazione, che espone adulti e bambini a potenziali pericoli in uno spazio pubblico privo di manutenzione adeguata.