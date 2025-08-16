Questa sera, in seconda serata su Rai3, intorno alle ore 23:20, andrà in onda l’attesissimo “Premio Bindi”. Dopo venti edizioni, per la prima volta sarà trasmessa dalla TV di Stato la kermesse musicale dedicata all’indimenticato cantautore che, nel corso della sua lunga carriera, diede vita a brani come Arrivederci, Il mio mondo e Il nostro concerto, oggi entrati a pieno titolo nella storia della canzone italiana.

Punto di forza dello speciale TV della manifestazione, che si è svolta dal 4 al 6 luglio presso l’Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure, saranno le esclusive performance di artisti del calibro di Paola Turci, a cui è stato conferito il Premio Bindi alla Carriera, Sergio Cammariere, i Nomadi e Silvia Salemi. Alla conduzione del Premio Bindi: Claudio Guerrini e Chiara Buratti.

Gli otto finalisti in gara, accuratamente selezionati dal cantautore e direttore artistico Zibba, sono: Alessio Alì, Beo, Giorgia Faraone, Lumen, Marea, Modivari, Neno e Giovanni Toscano. A decretare il vincitore sarà una giuria composta da rinomati addetti ai lavori.

Lo speciale è dedicato a Massimo Cotto, giornalista musicale e speaker radiofonico, nonché storico presentatore del premio, scomparso il 2 agosto dello scorso anno.

“Premio Bindi 2025” è un programma ideato da Enrica Corsi e prodotto da Le Muse Novae, in collaborazione con Premio Bindi. Autori: Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci. Direttore di produzione: Mara De Scalzi. La regia è firmata da Dimitri Cocciuti.