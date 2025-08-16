SAN BENEDETTO – La Protezione Civile delle Marche ha diramato un’allerta gialla per temporali. Durante le prime ore della giornata di domenica 17 alcuni residui fenomeni temporaleschi intensi potranno riguardare la costa meridionale.

Per la prima parte di lunedì 18 sono attesi temporali localizzati a singola cella alcuni dei quali, di forte intensità. I fenomeni più intensi saranno più probabili sulla fascia collinare e medio-collinare del territorio regionale. Le cumulate sono dovute alla stazionarietà delle celle temporalesche.