Una nuova settimana di eventi ti aspetta, da vivere con Riviera Oggi Estate, la rivista che ti guida nella bella stagione per non perdere nemmeno un evento. Ferragosto è passato, ma l’estate continua e ha ancora tanto da offrire. Vivila con noi!

In questo numero… Ad ASCOLI PICENO continua Ascoliva, un connubio di laboratori, degustazioni, attività e specialità gastronomiche del territorio per assaporare la vera oliva ascolana Dop, nel cuore di Ascoli. A SAN BENEDETTO, il 19 agosto torna Marche Manouche, il festival gipsy jazz che ha conquistato il pubblico della Riviera nelle passate edizioni e che ti trascinerà con il ritmo coinvolgente delle sonorità gitane. A OFFIDA (AP) c’è Discomania per scatenarti a ritmo di musica live con dj set. Ad ACQUAVIVA (AP) il mercoledì fa rima con spettacolo, un viaggio di sapori ti aspetta con una vasta selezione di delizie culinarie da gustare passeggiando tra le vie con lo street food irresistibile. A GROTTAMMARE (AP) torna l’attesissimo festival Liszt dedicato al celebre pianista e compositore che soggiornò in Riviera, che ancora oggi gli rende omaggio. A CUPRA MARITTIMA (AP) il Carnevale Estivo sarà un’occasione per far divertire grandi e piccini, tra giochi e maschere. A CASTIGNANO (AP) ecco la magia di “Templaria”, l’evento che rappresenta una delle più importanti rievocazioni storiche in Italia dedicata al periodo del Basso Medioevo e ai Templari. A MONTEFIORE (AP) torna la Maialata in Piazza, degustazione di carne suina in maniera tradizionale, mentre a SPINETOLI (AP) tutto è pronto per la festa di San Rocco, grande festa per le vie del borgo che culmineranno col celeberrimo Ballo della Pupa. Allacciate le cinture, si parte!