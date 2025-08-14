GROTTAMMARE – In partenza la XXIII edizione del Festivaliszt, organizzato dalla Fondazione GMI in collaborazione con il comune di Grottammare e di Ripatransone, sotto la direzione del musicista Giuseppe Federico Paci. Questa edizione, presentata dagli organizzatori insieme agli amministratori, al sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi e al presidente del Consiglio comunale di Ripatransone, Francesco Fraticelli, vuole ribadire una rinnovata sinergia tra la costa e l’entroterra per una migliore valorizzazione del territorio.

La kermesse di musica classica, che durerà dal 18 al 29 agosto, prevede cinque concerti di giovani talenti e formazioni cameristiche. Si partirà il 18 agosto, alle ore 5,30, sulla spiaggia libera davanti al Kursaal, con il suggestivo concerto all’alba di “The Bass Gang”, trio di contrabbassi composto da Amerigo Bernardi, Alberto Bocini, Andrea Pighi, tra i migliori contrabbassisti in Europa e prime parti delle orchestre più prestigiose al mondo che, spaziando con ironia da Beethoven e Tchaikovsky fino a Santana, si esibirà in un divertente spettacolo musicale che offre, allo stesso tempo, una qualità strumentale, compositiva ed artistica difficilmente riscontrabile nel panorama odierno. Abbinato al concerto all’alba c’è il concorso fotografico le cui foto andranno inviate entro il 19 agosto all’ indirizzo e-mail: info@festivaliszt.com

Mercoledì 20 agosto, alle ore 21,30, nella chiesa di Santa Lucia, sarà la volta di Alessio Falciani, talentuoso pianista del territorio, che eseguirà la famosa Sonata in si minore di Liszt, capolavoro assoluto del grande compositore ungherese, mentre domenica 24 agosto, alle ore 21,.30, sempre nella chiesa di Santa Lucia, si esibirà il pianista russo Kostantin Emelyanov, vincitore del Concorso internazionale Rina Gallo 2024, che si cimenterà in un programma virtuosistico che si concluderà con il famoso Studio trascendentale di Liszt “La Campanella”. Mercoledì 27 agosto, invece, alle ore 21,30, sempre nella chiesa di Santa Lucia, si terrà il concerto dal titolo “Il violoncello visto dai grandi pianisti” con il duo composto da Silvia Chiesa al violoncello e Maurizio Baglini al pianoforte. Un gradito ritorno al Festival del pianista Maurizio Baglini che, insieme alla violoncellista Silvia Chiesa, regalerà al pubblico un concerto di grande forza espressiva, con alcuni capisaldi della letteratura per la musica da camera per la formazione del violoncello e pianoforte con le sue bellissime Sonate di J Brahms e le 2 Elegie di Franz Liszt. Venerdì 29 agosto, infine, sempre alle ore 21,30, il festival si concluderà al Teatro Mercantini di Ripatransone con il trio “Ekelon”, composto da Medeya Kalantarava al violino, Maria Margherita Paci al violoncello e Gianmarco Tonelli al pianoforte, che proporrà un programma che celebra la straordinaria eredità musicale di Dmitrij Shostakovich nel 50ºanniversario della sua morte. L’ opera protagonista è una delle composizioni da camera più emblematiche della sua produzione, ovvero il Trio n. 2 op. 67 dall’atmosfera drammatica, mentre completerà il programma la trascrizione effettuata dallo stesso Liszt del celebre brano “La Vallèe d’Obermann” per trio con violino, violoncello e pianoforte.

“Il Festivaliszt è una storia lunga di qualità musicale, appuntamento di spicco nel programma degli eventi estivi. Nella nostra città si sono esibiti giovani talenti insieme a noti pianisti, nel segno della diffusione della musica di un grande compositore, quale Franz Liszt, che nel 1868 soggiornò nella nostra città – ha dichiarato il sindaco Rocchi. “Importante è fare rete. Dal 2020 siamo orgogliosi di ospitare nel nostro teatro Mercantini, un gioiello del territorio inaugurato 300 anni fa, un concerto del Festivaliszt . Il numero 23 delle sue edizioni è una stratificazione di esperienze, collaborazioni e musica di qualità nel nome del celebre compositore ungherese – ha aggiunto Fraticelli, mentre il direttore artistico, Giuseppe Federico Paci, ha sottolineato la novità di questa 23^ edizione, che vuole dare risalto alle formazioni da camera anche per diversificare la proposta musicale.

Un certo rammarico, invece, da parte di Rita Virgili, presidente della Fondazione GMI, per l’assenza del consulente scientifico, Pierre Reach, presente al FestivaLiszt da ben ventidue anni, che ha comunicato che sarà assente per ragioni personali, scrivendo anche una lettera pubblicata integralmente nell’opuscolo del Festival, dove si legge: “Tutto deve continuare nella gioia della musica e dei concerti bellissimi previsti nell’edizione 2025, vi auguro un grande e bel Festival, aspettando di rivedervi il prossimo anno”.