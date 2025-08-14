SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata aperta al pubblico il 9 agosto 2025, presso la Sala San Francesco della Parrocchia Cristo Re a Porto d’Ascoli (Via Damiano Chiesa, piano terra dell’ex scuola Damiano Chiesa), la mostra fotografica intitolata “S. Carlo Acutis e S. Pier Giorgio Frassati, due giovani vivissimi”, dedicata a due figure straordinarie della santità contemporanea.

Curata da padre Roberto Brunelli, dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, il percorso fotografico propone un viaggio coinvolgente nella vita e nella spiritualità di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati che, con la loro fede e il loro impegno, hanno lasciato un segno profondo nella Chiesa e nel mondo. La loro canonizzazione, attesa da molti fedeli, è prevista per domenica 7 settembre 2025 a Roma durante una messa presieduta da papa Leone XIV

Attraverso fotografie, testi e riflessioni, l’esposizione racconta non solo le biografie ma anche il messaggio che questi due testimoni continuano a trasmettere ai giovani di oggi: la gioia di una fede vissuta con autenticità, coraggio e creatività.

La mostra è visitabile tutti i giorni, fino al 14 settembre, con i seguenti orari: 9.30 – 12.30 e 15.30 – 22.30 ed è un’occasione preziosa per conoscere da vicino due esempi di fede viva, lasciarsi ispirare dalle loro parole e riscoprire l’invito a “vivere, non vivacchiare” (cfr. Beato Pier Giorgio Frassati) e a “essere originali, non fotocopie” (cfr. Beato Carlo Acutis).