Mansioni principali:

-Assemblaggio e montaggio

-Controllo qualità e verifica visiva e funzionale dei prodotti durante le varie fasi di produzione

-Movimentazione materiali: carico e scarico di semilavorati e prodotti finiti, utilizzo di transpallet e strumenti di sollevamento leggeri

-Imballaggio prodotti: confezionamento e preparazione dei prodotti per la spedizione

-Pulizia e manutenzione ordinaria: mantenimento delle postazioni di lavoro pulite e ordinate, piccole manutenzioni preventive sui macchinari

-Collaborazione con il team: supporto ai colleghi per rispettare tempi e standard di produzione

Requisiti richiesti:

-Esperienza pregressa in produzione o settore legno (anche breve)

-Manualità, precisione e attenzione ai dettagli

-Affidabilità, puntualità e capacità di lavorare in team

-Resistenza fisica

-Profilo motivato, dinamico e pronto a inserirsi rapidamente in un contesto operativo

Si offre:

-Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto

-Formazione interna sui macchinari e le procedure aziendali

-Ambiente di lavoro sicuro e stimolante

Per candidarsi inviare c.v. al numero :

327 805 1391