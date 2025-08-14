Mansioni principali:
-Assemblaggio e montaggio
-Controllo qualità e verifica visiva e funzionale dei prodotti durante le varie fasi di produzione
-Movimentazione materiali: carico e scarico di semilavorati e prodotti finiti, utilizzo di transpallet e strumenti di sollevamento leggeri
-Imballaggio prodotti: confezionamento e preparazione dei prodotti per la spedizione
-Pulizia e manutenzione ordinaria: mantenimento delle postazioni di lavoro pulite e ordinate, piccole manutenzioni preventive sui macchinari
-Collaborazione con il team: supporto ai colleghi per rispettare tempi e standard di produzione
Requisiti richiesti:
-Esperienza pregressa in produzione o settore legno (anche breve)
-Manualità, precisione e attenzione ai dettagli
-Affidabilità, puntualità e capacità di lavorare in team
-Resistenza fisica
-Profilo motivato, dinamico e pronto a inserirsi rapidamente in un contesto operativo
Si offre:
-Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di inserimento diretto
-Formazione interna sui macchinari e le procedure aziendali
-Ambiente di lavoro sicuro e stimolante
Per candidarsi inviare c.v. al numero :
327 805 1391
