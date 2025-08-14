Attività principali:

-Gestione della contabilità generale e amministrativa aziendale

-Registrazione fatture attive e passive, riconciliazioni contabili

-Supporto nella chiusura mensile e redazione bilanci periodici

-Gestione rapporti con fornitori e clienti

-Preparazione di report e documentazione contabile

-Supporto ad attività amministrative quotidiane e archiviazione documenti

Requisiti richiesti:

-Diploma o laurea in materie economiche/contabili

-Esperienza pregressa in contabilità e amministrazione aziendale

-Buona conoscenza di software gestionali e pacchetto Office, in particolare Excel

-Precisione, riservatezza e organizzazione

-Capacità di lavorare in team e rispettare scadenze

-Residenza o domicilio in zona Ascoli Piceno o limitrofi

Si offre:

-Contratto in somministrazione con Adecco, con possibilità di inserimento diretto

-Inserimento in contesto strutturato e professionale

-Opportunità di crescita professionale e formazione continua

Per candidarsi inviare c.v. al numero :

327 805 1391