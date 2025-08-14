Attività principali:
-Gestione della contabilità generale e amministrativa aziendale
-Registrazione fatture attive e passive, riconciliazioni contabili
-Supporto nella chiusura mensile e redazione bilanci periodici
-Gestione rapporti con fornitori e clienti
-Preparazione di report e documentazione contabile
-Supporto ad attività amministrative quotidiane e archiviazione documenti
Requisiti richiesti:
-Diploma o laurea in materie economiche/contabili
-Esperienza pregressa in contabilità e amministrazione aziendale
-Buona conoscenza di software gestionali e pacchetto Office, in particolare Excel
-Precisione, riservatezza e organizzazione
-Capacità di lavorare in team e rispettare scadenze
-Residenza o domicilio in zona Ascoli Piceno o limitrofi
Si offre:
-Contratto in somministrazione con Adecco, con possibilità di inserimento diretto
-Inserimento in contesto strutturato e professionale
-Opportunità di crescita professionale e formazione continua
Per candidarsi inviare c.v. al numero :
327 805 1391
