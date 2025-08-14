Attività principali:
-Confezionamento e cucitura di capi di abbigliamento secondo modelli e schemi forniti
-Controllo qualità dei capi durante e dopo la lavorazione
-Utilizzo di macchine da cucire industriali e strumenti di sartoria
-Supporto alla preparazione e rifinitura dei prodotti finiti
Requisiti richiesti:
-Esperienza pregressa come cucitrice, anche in laboratori sartoriali o moda
-Precisione, manualità e attenzione ai dettagli
-Capacità di lavorare su più tipologie di tessuti
-Predisposizione al lavoro in team
Residenza o domicilio in zona Castel di Lama o limitrofi
Si offre:
-Contratto a tempo determinato o in somministrazione tramite Adecco
-Inserimento in un contesto professionale nel settore moda/luxury
-Possibilità di crescita e formazione interna
Per candidarsi inviare c.v. al numero :
327 805 1391
