Attività principali:

-Confezionamento e cucitura di capi di abbigliamento secondo modelli e schemi forniti

-Controllo qualità dei capi durante e dopo la lavorazione

-Utilizzo di macchine da cucire industriali e strumenti di sartoria

-Supporto alla preparazione e rifinitura dei prodotti finiti

Requisiti richiesti:

-Esperienza pregressa come cucitrice, anche in laboratori sartoriali o moda

-Precisione, manualità e attenzione ai dettagli

-Capacità di lavorare su più tipologie di tessuti

-Predisposizione al lavoro in team

Residenza o domicilio in zona Castel di Lama o limitrofi

Si offre:

-Contratto a tempo determinato o in somministrazione tramite Adecco

-Inserimento in un contesto professionale nel settore moda/luxury

-Possibilità di crescita e formazione interna

Per candidarsi inviare c.v. al numero :

327 805 1391