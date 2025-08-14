Attività principali:
-Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili e industriali
-Cablaggio quadri elettrici e posa cavi
-Supporto nella realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di automazione
-Lettura di schemi elettrici e utilizzo degli strumenti di lavoro
-Interventi in cantiere e presso clienti secondo le direttive del responsabile tecnico
Requisiti richiesti:
-Diploma/qualifica in ambito elettrico o affini
-Conoscenze di base sugli impianti elettrici (per profilo junior, sarà garantita formazione)
-Capacità di utilizzo di utensili e attrezzature del settore
-Buona manualità, precisione e orientamento alla sicurezza
-Disponibilità a trasferte giornaliere in zona Ascoli Piceno e province limitrofe
-Residenza o domicilio in zona
Si offre:
-Contratto iniziale in somministrazione con Adecco, con possibilità di inserimento diretto
-Formazione e affiancamento per i candidati junior
-Ambiente di lavoro dinamico e in crescita
Per candidarsi inviare c.v. al numero :
327 805 1391
