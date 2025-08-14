Attività principali:

-Installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili e industriali

-Cablaggio quadri elettrici e posa cavi

-Supporto nella realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di automazione

-Lettura di schemi elettrici e utilizzo degli strumenti di lavoro

-Interventi in cantiere e presso clienti secondo le direttive del responsabile tecnico

Requisiti richiesti:

-Diploma/qualifica in ambito elettrico o affini

-Conoscenze di base sugli impianti elettrici (per profilo junior, sarà garantita formazione)

-Capacità di utilizzo di utensili e attrezzature del settore

-Buona manualità, precisione e orientamento alla sicurezza

-Disponibilità a trasferte giornaliere in zona Ascoli Piceno e province limitrofe

-Residenza o domicilio in zona

Si offre:

-Contratto iniziale in somministrazione con Adecco, con possibilità di inserimento diretto

-Formazione e affiancamento per i candidati junior

-Ambiente di lavoro dinamico e in crescita

Per candidarsi inviare c.v. al numero :

327 805 1391