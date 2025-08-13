MONTEPRANDONE- Si è svolta oggi pomeriggio nella Sala Consiliare di Monteprandone la conferenza stampa per la presentazione dell’evento Fermento Marchigiano, Festival della gastronomia locale e dei prodotti fermentati, che si svolgerà dal 20 al 23 agosto 2025.

“È un evento che ha puntato sempre sulla qualità, gastronomica in primis, coinvolgendo 10 attività gastronomiche locali che vanno da San Benedetto, Monteprandone e Pagliare per un menù di alta qualità. Abbiamo nuove attività che sono entrate a far parte dell’iniziativa come la pescheria del Centro di San Benedetto, l’hotel Marconi che hanno una cucina ricercata e che hanno lavorato con noi x offrire menù molto accattivanti. Insieme all’aspetto gastronomico abbiamo portato avanti prodotti fermentati con 12 birrifici artigianali di cui 9 marchigiani e 3 ospiti di cui 2 abruzzesi e 1 umbro”, ha affermato Stefano Barbizzi, ideatore del Festival e presidente dell’associazione “Le due porte”, mettendo in evidenza che “tutto è stato pensato per costruire un evento che generi una bella emozione per chi partecipa”.

Il sindaco Sergio Loggi ha aggiunto “Questo evento ha dato uno slancio diverso portando avanti prodotti tipici. Ogni anno ha preso sempre più importanza e in tanti lo aspettano. Fermento Marchigiano è un’eccellenza per il comune di Monteprandone”.

Il vicepresidente della Banca del Piceno, Romano Speca ha sottolineato che “Creandosi questo cortocircuito positivo tra tutte le realtà economiche e di volontari del territorio si riescono a fare delle cose di qualità, oltre a far conoscere attività artigianali di eccellenza che vanno sostenute. La Banca del Piceno è sempre presente a sostenere le iniziative del comune di Monteprandone e maggiormente in questa considerando i buoni risultati degli anni passati”.

Nell’ultimo intervento Francesco Balloni, direttore della CNA, ha affermato che “In questo evento si valorizza la qualità, la lavorazione, una serie di percorsi e processi oltre al fatto che l’iniziativa coglie nel segno perché è curata nei particolari”

Stefano Barbizzi ha infine ha ricordato che ci sono tre linee di bus navetta: una da San Benedetto, una da Centobuchi e un’altra da Monteprandone- Convento San Giacomo della Marca, invitando tutti ad utilizzarle perché i tempi di attesa sono molto brevi

Gli stand saranno aperti tutti i giorni a partire dalle 18:00 circa