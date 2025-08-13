San Benedetto: A San Benedetto Del Tronto un grande omaggia al fumettista Andrea Pazienza l’intitolazione di una strada a settembre altresì l’avvio di un nuovo festival dedicato alla sua memoria. In mattina, nella sede comunale, l’assessore alla cultura Lia Sebastiani, il vicesindaco Laura Camaioni, i direttori artistici Maicol e Mirco e Giulio Troli, Patrizio Patrizi del Circolo dei Sambenedettesi e Piergiorgio Cinì del Laboratorio Teatrale Re Nudo hanno spiegato i dettagli del programma. L’ex via delle Tamerici diventerà ufficialmente “via Andrea Pazienza” e ospiterà, insieme alla Palazzina Azzurra, appuntamenti artistici e culturali il 13 e 14 settembre.