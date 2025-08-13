TORTORETO – La settimana più calda dell’anno sarà musicalmente bollente per i DISTRETTO 13 che inanelleranno tre concerti in rapida sequenza.

Si inizia stasera sul lungomare di Tortoreto lido: alle 21.30 le luci si accenderanno sul palco della Rotonda Carducci per un concerto che non lascia spazio alla noia. Due ore e mezza di musica suonata esclusivamente dal vivo per far ballare e cantare chiunque abbia voglia di divertirsi e stare insieme.

L’occasione è particolarmente interessante perché nella giornata odierna avrà luogo la 31ma edizione della celeberrima “Gara dei Castelli di Sabbia” e durante la serata saranno premiati i vincitori della competizione artistica.

Giusto il tempo di riorganizzare strumenti ed idee che sarà già ora di festeggiare un Ferragosto in alta quota: il clou dell’estate per i DISTRETTO 13 si trascorrerà in montagna, a Frontignano di Ussita (MC).

Nell’incredibile location del Saliere Mountain Lounge la band porterà energia e musica mentre la location farà il resto: ciclovie, seggiovia, possibilità di fare escursioni o anche una rilassante passeggiata oltre ad una struttura recettiva semplicemente incantevole con terrazze che offrono una vista mozzafiato sugli appennini, un ristorante che potrà soddisfare i giusti di tutti e soprattutto una bellissima occasione per fare festa insieme con i DISTRETTO 13.

In un batter d’occhio si arriva a Sabato 16 Agosto e, come per magia, la band torna al mare per quello che oramai è un appuntamento classico: la Terrazza dello “Chalet Portofino – Don Flavio” di Martinsicuro.

La venue non ha bisogno di presentazioni: un ristorante raffinato ed una pizzeria di alto livello possono rappresentare l’introduzione perfetta per la serata in quella che è diventato un punto di riferimento per la musica dal vivo della costa abruzzese, la Terrazza della “Chalet Portofino – Don Flavio”:

Una visuale infinita aperta sull’orizzonte, luci e colori che sanno di magia e la musica live dei DISTRETTO 13 rappresentano la cornice perfetta per una serata di festa innaffiata dai cocktail del lounge bar o da golosi arrosticini.

Tre appuntamenti da non mancare. Maggiori informazioni sui canali social della band.