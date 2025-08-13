MARTINSICURO – Salvataggio in mare, ieri, 12 agosto, a Martinsicuro, nei pressi della concessione “Leucò”.

Dopo aver chiuso il San Benedetto International Film Festival, l’ organizzatore e referente tecnico della kermesse cinematografica, Giovanni Leanza, si stava concedendo qualche ora di relax in spiaggia, quando ha notato che una coppia, di nazionalità straniera, si era spinta con il materassino nell’intersezione tra le due scogliere frangiflutti dove, di solito, si verificano modificazioni di profondità del fondale a causa della corrente marina. Continuando a osservare la scena, Leanza ha visto che il materassino si rovesciava e che la donna aggrappata andava in stato di panico, iniziando a bere acqua e rischiando l’annegamento. A questo punto, ha deciso di intervenire immediatamente, tuffandosi in acqua e riportando a galla e in salvo la signora, mentre il marito, in evidente stato di agitazione, é riuscito comunque a mettersi in sicurezza da solo.

Grazie al coraggioso e pronto intervento di Giovanni Leanza è stata evitata un’ altra presunta tragedia in mare.